Через Восточный Казахстан могут проложить международную магистраль

Аким ВКО Даниал Ахметов в СУАР КНР провел переговоры с китайской стороной по вопросам строительства транзитной железной дороги «Карамай-Тачен-Аягоз», которая соединит северо-восток Китая, Казахстан, Россию и страны Европы. По итогам встречи сторон подписан меморандум о проведении предварительных исследований проекта железной дороги «Бахты-Аягоз», которая будет частью международной магистрали.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Санжар Елюбаев с рабочей поездкой побывали в городе Чугучак КНР, где провели встречу с постоянным членом партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, генеральным секретарем партийного комитета Тарбагатайского округа СУАР Еркинжаном Турахуном по вопросам строительства транзитной железной дороги «Карамай-Тачен-Аягоз».

Проект имеет регионально-географические преимущества и обладает большим потенциалом для развития. Международная магистраль соединит северо-восток Китая, Казахстан, Россию и страны Европы. Для присоединения к магистрали казахстанской стороне необходимо построить железную дорогу «Бахты-Аягоз» протяженностью 270 км.

По итогам встречи казахстанской и китайской сторон был подписан меморандум о проведении предварительных исследований по строительству участка «Бахты-Аягоз» железной дороги «Карамай-Тачен-Аягоз».

- Реализация данного проекта открывает новые перспективы. Это значительно сократит время грузоперевозок и пассажиропотока из западной части Китая в Казахстан, Россию и страны Европы, - отметил аким ВКО Даниал Ахметов.

По прогнозам китайской стороны, в случае реализации плана, объем грузопотока к 2020 году составит 1,85 млн тонн, к 2030 году более 3-х млн тонн.