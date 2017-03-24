Президент Болгарии заявил, что не потерпит лекций по демократии от Эрдогана

Ранее турецкий президент обвинил власти Болгарии в оказании давления на проживающее в стране турецкое население в преддверии парламентских выборов.





"Болгария не дает, но также и не принимает уроков по демократии, особенно от стран, которые не уважают принципы верховенства закона", — заявил Радев.





Президент также заверил, что "выборы пройдут спокойно, Болгария — европейская страна, которая руководствуется своими законами, а не чужими эмоциями".