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Президент Болгарии заявил, что не потерпит лекций по демократии от Эрдогана

24 марта 2017, 15:08

Ранее турецкий президент обвинил власти Болгарии в оказании давления на проживающее в стране турецкое население.


Президент Болгарии Румен Радев ответил на обвинения турецкого коллеги Тайипа Эрдогана заявлением, что София никого ни к чему не принуждает и не намерена терпеть "уроки демократии" со стороны других государств, говорится в заявлении пресс-службы администрации болгарского президента, передает РИА Новости.

Ранее турецкий президент обвинил власти Болгарии в оказании давления на проживающее в стране турецкое население в преддверии парламентских выборов.

"Болгария не дает, но также и не принимает уроков по демократии, особенно от стран, которые не уважают принципы верховенства закона", — заявил Радев.

Президент также заверил, что "выборы пройдут спокойно, Болгария — европейская страна, которая руководствуется своими законами, а не чужими эмоциями".

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