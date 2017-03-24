Президент Болгарии заявил, что не потерпит лекций по демократии от Эрдогана
24 марта 2017, 15:08
Ранее турецкий президент обвинил власти Болгарии в оказании давления на проживающее в стране турецкое население.
Президент Болгарии Румен Радев ответил на обвинения турецкого коллеги Тайипа Эрдогана заявлением, что София никого ни к чему не принуждает и не намерена терпеть "уроки демократии" со стороны других государств, говорится в заявлении пресс-службы администрации болгарского президента, передает РИА Новости.
Ранее турецкий президент обвинил власти Болгарии в оказании давления на проживающее в стране турецкое население в преддверии парламентских выборов.
"Болгария не дает, но также и не принимает уроков по демократии, особенно от стран, которые не уважают принципы верховенства закона", — заявил Радев.
Президент также заверил, что "выборы пройдут спокойно, Болгария — европейская страна, которая руководствуется своими законами, а не чужими эмоциями".
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