Глава Минздрава РК рассказал о решении проблемы очередей в поликлиниках

Сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов проводил встречу с медицинской общественностью столицы по вопросам реализации приоритетных задач по информатизации здравоохранения, разъяснительной работы по внедрению обязательного медстрахования, устранения барьеров для частных клиник.





Глава ведомства также ознакомился с работой частной медицинской клиники и городской станции скорой медицинской помощи.



