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Какая погода ожидает казахстанцев на выходные

24 марта 2017, 15:23

В большинстве областей будет неустойчивая погода.


Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев 25-27 марта, передает Zakon.kz.

По сообщению РГП "Казгидромет", в большинстве областей республики будет неустойчивая погода. В связи с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, также ожидаются гололедные явления. Ночью и утром в некоторых регионах возможен туман, местами усилится ветер до 15-20 м/с.

С выходом теплых воздушных масс из Ирана ожидается повышение температуры на севере, востоке и в центре в дневное время до 3-8 градусов, на юге - до 15-20 тепла, а на западе республики температура повысится до 5-13 тепла.

В Астане 25 марта ожидается переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Температура ночью -3-5°С, днем +1+3°С. 26 марта: переменная облачность, без осадков. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С. 27 марта: переменная облачность, днем осадки. Температура ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

В Алматы 25 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +4+6°С, днем +14+16°С. 26 марта: переменная облачность, временами дождь. Температура ночью +3+5°С, днем +12+14°С. 27 марта: переменная облачность, временами дождь. Температура ночью +1+3°С, днем +9+11°С.

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