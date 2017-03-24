Какая погода ожидает казахстанцев на выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев 25-27 марта, передает передает Zakon.kz





По сообщению РГП "Казгидромет", в большинстве областей республики будет неустойчивая погода. В связи с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, также ожидаются гололедные явления. Ночью и утром в некоторых регионах возможен туман, местами усилится ветер до 15-20 м/с.





С выходом теплых воздушных масс из Ирана ожидается повышение температуры на севере, востоке и в центре в дневное время до 3-8 градусов, на юге - до 15-20 тепла, а на западе республики температура повысится до 5-13 тепла.





В Астане 25 марта ожидается переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Температура ночью -3-5°С, днем +1+3°С. 26 марта: переменная облачность, без осадков. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С. 27 марта: переменная облачность, днем осадки. Температура ночью -3-5°С, днем +1+3°С.



