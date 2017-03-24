В Талдыкоргане задержан парень, выстреливший в охранника развлекательного центра
24 марта 2017, 15:33
На момент совершения преступления молодой человек был пьян.
23 марта в больницу Талдыкоргана поступил 32-летний охранник одного из местных развлекательных комплексов, у которого медики диагностировали ранение плеча в результате выстрела травматическим оружием, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Как выяснилось, охранник пострадал при пресечении хулиганских действий со стороны находившегося в алкогольном опьянении посетителя развлекательного комплекса. Он выстрелил из травматического пистолета «Стражник», рукоятка которого была обломлена в ходе потасовки.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, оказавшийся 22-летним жителем Талдыкоргана, был задержан и водворен под стражу в ИВС городской полиции. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.293 УК РК «Хулиганство с применением оружия» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
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