Казахстан вернул завезенные из Кыргызстана 30 тонн капусты и 2 тонны картофеля

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области карантина растений ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

Казахстан вернул в Кыргызстан 30 тонн подкарантинной продукции, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.





По сообщению ведомства, с 11 по 17 марта государственными инспекторами по карантину растений территориальных инспекций Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства в ходе досмотра подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поступившей из Кыргызской Республики, выявлено 3 факта нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений.





Подкарантинная продукция 30 тонн капусты, 2 тонны картофеля были ввезены на территорию республики без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом.





В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области карантина растений ввоз и реализация указанной продукции запрещены.





Нарушители привлечены к административной ответственности. Подкарантинная продукция общим весом 30 тонн возвращена на территорию Кыргызской Республики.