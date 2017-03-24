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Казахстан вернул завезенные из Кыргызстана 30 тонн капусты и 2 тонны картофеля

24 марта 2017, 15:38

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области карантина растений ввоз и реализация указанной продукции запрещены.


Казахстан вернул в Кыргызстан 30 тонн подкарантинной продукции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

По сообщению ведомства, с 11 по 17 марта государственными инспекторами по карантину растений территориальных инспекций Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства в ходе досмотра подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поступившей из Кыргызской Республики, выявлено 3 факта нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений.

Подкарантинная продукция 30 тонн капусты, 2 тонны картофеля были ввезены на территорию республики без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области карантина растений ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Подкарантинная продукция общим весом 30 тонн возвращена на территорию Кыргызской Республики.

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