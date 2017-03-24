Глава Минздрава РК рассказал о решении проблемы очередей в поликлиниках

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что для уменьшения очередей в медицинских учреждениях внедряется технология «сортировки» больных, система единого Call-центра.

Сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов проводил встречу с медицинской общественностью столицы по вопросам реализации приоритетных задач по информатизации здравоохранения, разъяснительной работы по внедрению обязательного медстрахования, устранения барьеров для частных клиник.

Глава ведомства также ознакомился с работой частной медицинской клиники и городской станции скорой медицинской помощи.

«Утром мы были на станции скорой помощи, там единый Call-центр существует. То есть возможно, когда звонят в 103, перевести пациентов в поликлинику и без очереди показать врачу, так как существует «красный коридор». Но есть проблема — ожидание узких специалистов и лабораторных исследований. Во всех странах все эти назначения делает врач общей практики. Здесь возникает проблема — нехватка специалистов по узким направлениям. Соответственно, получаются очереди», — сказал министр в ходе посещения столичной поликлиники №5.

Ранее во время заседания коллегии по итогам года министр здравоохранения Казахстана перечислил пять ключевых инициатив для дальнейшей модернизации сферы здравоохранения, среди которых элементы так называемого здравоохранения, основанного на ценностях, чтобы сделать систему более пациентоориентированной и отзывчивой.