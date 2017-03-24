В МИР РК состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности полетов

В Министерстве по инвестициям и развитию РК совместно с представителями Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан и авиакомпании АО «Эйр Астана» состоялось оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности полетов.

В МИР РК состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности полетов.

Причиной инцидента, случившегося с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании АО «Эйр Астана», рейс КС109, следовавшего из Алматы в Бишкек, послужило выключение двигателя номер один экипажем вследствие срабатывания сигнализации падения давления масла. По предварительным данным расследования, причиной стал отказ самой системы сигнализации.

По результатам совещания было принято решение по разработке совместных комплексных мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности полетов. Будет проведена работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты в сфере гражданской авиации, касательно усиления ответственности авиакомпаний за обеспечение безопасности полетов.