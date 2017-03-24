Некоторые вопросы применения банковского законодательства

Статья судьи Верховного Суда Г.Ж. Альмагамбетовой о некоторы вопросахы применения банковского законодательства.





Председатель Верховного суда Мами К.А. в своем выступлении перед представителями СМИ подчеркнул, что судебная система, обеспечивая верховенство права и равенство всех перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания Главы государства. «В связи с этим суды не должны ограничиваться только специфическими для них направлениями Послания, но и в рамках своей компетенции должны активно работать по всем другим приоритетам». В их числе он назвал защиту частной собственности, привлечение иностранных инвестиций, поддержку массового предпринимательства, улучшение налогово-бюджетной политики, рациональное использование бюджета и другие.





Верховным Судом с учетом позиции государственных органов и зарубежной практики инициирован вопрос об установлении специального срока исковой давности по требованиям банка в пять лет, по аналогии с налоговым законодательством, а также обращено особое внимание на важность ряда вопросов, связанных с условиями банковского займа.





Полагаем, действующий Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года № 2444 (далее-Закон о банках) требует внесения корректировок по вопросам взимания комиссий и иных платежей с заемщиков в связи с выдачей и обслуживанием займа.





- По вопросам взимания комиссий и платежей банка, связанным с выдачей и обслуживанием займа.





В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Закона о банках до заключения договора банковского займа с физическим лицом, не связанного с предпринимательской деятельностью, банк обязан предоставить физическому лицу для выбора условия кредитования, при которых не предусмотрено взимание комиссий и иных платежей, а также условия кредитования, предусматривающие право банка, взимать, помимо ставки вознаграждения, комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа и предусмотренные договором банковского займа.

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 134 утвержден « Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения» (далее по тексту-Перечень).





Таким образом, регулятором с 1 июля 2016 года официально определен перечень комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, которые банк вправе взимать с физического лица.





Вместе с тем, вызывает вопросы правомерность взимания банками следующих комиссий, возможность начисления которых предусмотрена Перечнем:





1) Комиссия за досрочный возврат кредита.

Заранее предусмотренная комиссия за досрочный возврат займа с причитающимся вознаграждением не является фактически понесенными расходами банка, установление по сути платы за досрочный возврат заемщиком предмета займа при отсутствии оказания банковских услуг вызывает вопрос о правомерности ее взимания. Банк имеет право на получение комиссии наряду с процентами за пользование кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги заемщику. Согласие банка на досрочный возврат кредита является не самостоятельной услугой, а соглашением сторон об изменении срока возврата предоставленных по договору денежных средств. Пунктом 1 статьи 722 ГК право заемщика на досрочный возврат кредита обуславливается только согласием займодателя, либо если это предусмотрено договором.

2)Комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа.

3)Комиссия за организацию займа.

4)Комиссия за выдачу займа, микрокредита.





Установленные в договоре банковского займа условия о взимании с заемщика единовременного платежа за рассмотрение заявления и документов на получение займа, за организацию займа, за выдачу займа не создает для него какого-либо дополнительного блага или иного полезного эффекта, следовательно, не может считаться самостоятельной услугой, за оказание которой банк может требовать с заемщика плату, указанные действия банка являются его обязанностью и охватываются предметом договора банковского займа.





Действия банка по выдаче кредита, включающие в себя оформление документации, оценку предмета залога, проведение операции по перечислению суммы займа на расчетный счет заемщика, не создают для заемщика полезный эффект. Эти действия банк выполняет в процессе своей обычной деятельности, в своих интересах и не может квалифицироваться, как предоставление банковской услуги.





5)Комиссия за выдачу по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу, микрокредиту.





Возможность взимания данной комиссии предусмотрена Перечнем.





При включении банками в расчет суммы подлежащей взысканию с заемщика указанной комиссии следует проверить, имело ли место фактическое оказание такой услуги как выдача по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу, данная комиссия, как правило, подлежит взиманию банком в момент оказания услуги и уже поступила в пользу банка.





При этом следует учесть что, в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18 «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа» (далее по тексту Перечень обязательных условий) права заемщика содержат условия, предусматривающие возможность: по заявлению заемщика получить в срок не более 3 рабочих дней, безвозмездно, не чаще 1 раза в месяц в письменной форме информацию о распределении (на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и другие подлежащие уплате суммы) очередных поступающих денег в счет погашения долга по договору. Банки зачастую подменяют возложенную на них обязанность по предоставлению бесплатной информации о распределении будущих платежей якобы оказанием услуг по выдаче справки заемщику о ссудной задолженности по кредиту.





6) Комиссия за открытие и ведение текущих счетов, связанных с обслуживанием займа.





В соответствии с подпунктом 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года текущий счет – это банковский счет, открываемый банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на основании договора банковского счета. Открытие текущего счета свидетельствует о заключении договора банковского обслуживания, правоотношения по которым регулируется главой 38 ГК. По договору банковского счета банк обязуется принимать деньги, поступающие в пользу другой стороны (клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе (выдаче) клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского счета. В связи, с чем возникает вопрос о правомерности включения в Перечень комиссии за открытие и ведение текущих счетов, поскольку фактически речь идет о предоставлении самостоятельной банковской услуги, не связанной свыдачей и обслуживанием займа.





Прогрессивно данный вопрос разрешен по потребительскому кредитованию в Российской Федерации. В соответствии с пунктом 17 статьи 5 Федерального Закона Российской Федерации ««О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 года в случае, если индивидуальными условиями договора потребительского кредита предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского счета, все операции по такому счету, связанные с исполнением обязательств по договору, включая открытие счета, выдачу заемщику и зачисление на счет заемщика потребительского кредита, должны осуществляться кредитором бесплатно.





В целом о правовой природе комиссий за выдачу и обслуживание займа.





В основании платы комиссии - банковская услуга, то есть услуга по осуществлению банками банковских и иных разрешенных законом операций.





Обслуживание займа самостоятельным видом банковской услуги считаться не может, поскольку нет такого самостоятельного вида банковских операций, как обслуживание банковских займов и она не удовлетворяет какие-либо потребности клиента.





Полагаем, правильным было законодательно исключить возможность взимания с заемщиков любых комиссий за выдачу и обслуживание займа, кроме вознаграждения за пользование кредитом. В сумме вознаграждения уже должны быть заложены все расходы банка по кредитованию заемщика.





- По вопросам индексации обязательств и платежей по договору банковского займа, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту.





В соответствии с пунктом 3 статьи 282 ГК в долгосрочных обязательствах может быть предусмотрена индексация платежа на условиях оговоренных сторонами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.





Согласно пункту 4 статьи 34 Закона о банках не допускается индексация обязательства и платежей по договору банковского займа, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту. Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые между банками.





Изменения были внесены Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», от 10 февраля 2011 года. Положения пункта 4 статьи 34 Закона применимы лишь к сделкам, возникшим после введения в действие указанного запрета, то есть с 1 марта 2011 года.





Не придание обратной силы Закону от 10 февраля 2011 года в части запрета индексации обязательств и платежей по договору банковского займа, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту, в условиях отсутствия государственного регулирования обменного курса валют, ущемляет имущественные интересы заемщиков, и фактически свидетельствует о законодательном разрешении на злоупотребления со стороны банка.





Предмет займа, на момент заключения договора выдан заемщику в тенге, а не в иностранной валюте, соответственно отсутствуют потери банка при возврате предмета займа (тенге выдано, возвращено тенге), а за пользование предметом займа подлежит оплате вознаграждение.





Индексация, предусмотренная статьей 282 ГК, по содержанию направлена на возмещение потерь кредитора от инфляции.





Доводы банка о потерях в результате происходящих инфляционных процессов являются несостоятельными, ввиду специфичности денежного обязательства - платности услуги и особенного предмета займа (денежные средства), более того при заключении долгосрочного обязательства коэффициент инфляции подлежит расчету банком при определении ставки вознаграждения.





Предлагается инициировать внесение изменений в Закон о банках, а именно распространить действие пункта 4 статьи 34 Закона о банках и на договора заключенные до 1 января 2011 года.





Обращение взыскания в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 36 Закона о банках при неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, банк вправе обратить взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика (в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа), за исключением денег, получаемых заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях", денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, и денег, находящихся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе".

Взыскание задолженности заемщика – физического лица по договору банковского займа путем предъявления платежного требования ограничивается в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на его банковском счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика, и осуществляется, не дожидаясь поступления на банковский счет всей суммы, необходимой для полного исполнения платежного требования. Указанное ограничение не распространяется на деньги, находящиеся на сберегательном счете заемщика – физического лица.





На практике возник вопрос о правомерности обращения взыскания на алименты поступающие на счет должника.





Ограничение указанных сумм является недопустимым в силу их целевой направленности, алименты не являются доходом должника, а предназначены для содержания несовершеннолетнего ребенка, в данном случае счет должника используется лишь для получения поступающих алиментов.





Поскольку блокировка карточного счета и последующее бесспорное списание поступающих сумм - это способ осуществления взыскания задолженности, то должник может отвечать только принадлежащим ему имуществом, к каковым алименты на содержание несовершеннолетних детей не относятся.





Нормы статьи 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» содержат перечень денежных сумм, на которые не может быть обращено взыскание при исполнении исполнительных документов. Случаи, при которых не может быть осуществлено обращение взыскание на денежные средства в бесспорном (безакцептном) порядке предусмотрены статьей 36 Закона о банках, по этим же требованиям не может быть обращено взыскание и в порядке статьи 98 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Между тем в статье 98 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» перечень более широкий, несмотря на то, что речь идет об определенных запретах и ограничениях при исполнении судебных актов. Так, согласно пункту пункт 12 статьи 98 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», взыскание не может быть обращено на алименты на содержание несовершеннолетних детей, такая норма в Законе о банках отсутствует.





Предлагается либо дополнить статью 36 Закона о банках нормой об ограничении взыскания на алименты на содержание несовершеннолетних детей, либо привести положения статьи 36 Закона о банках к единому изложению случаев, при которых не может быть осуществлено обращение взыскание на денежные средства в бесспорном (безакцептном) порядке со статьей 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», приведя таким образом к единому подходу по вопросам обращения взыскания .





- К вопросу о принятии специального закона «О потребительском займе»





Один миллион двести тысяч казахстанцев имеют по два кредита, об этом сообщает аналитический центр первого кредитного бюро. По три кредита оформили триста двадцать пять тысяч человек. И чуть меньше – имеют более четырех кредитов. Розничный ссудный портфель составляет порядка 4,5 триллиона тенге.





Статистические данные и судебная практика позволяют сделать вывод о растущей популярности и широком применении розничного кредитования, вместе с тем специальное законодательство, регулирующее отношения, связанные с кредитованием банками физических лиц, отсутствует.





Законодательство зарубежных стран свидетельствует о наличии специального нормативного акта с четкой правовой регламентацией, главная цель которой-защита и обеспечение физических лиц ( потребителей) в отношениях с более «сильной» стороной– банком, который занимается предоставлением займов на профессиональной основе.





В банковском законодательстве США есть специальная подотрасль, которая носит название «Законодательство о защите потребителей при кредитовании, в его основе лежат четыре закона: Единообразный кодекс потребительского кредитования (UCCC), Закон о правдивости при предоставлении ссуд, закон о достоверных кредитных отчетах, закон о возможностях в кредитовании. В UCCC потребительский кредит определен как кредит в размере не превышающем 25 тысяч долларов, для личных, семейных, домашних и сельскохозяйственных нужд ( за исключением ряда штатов).Кредиты на покупку недвижимости относятся к категории потребительских независимо от суммы при условии, что процентная ставка по ним превышает 10 % годовых. UCCC вводит максимальный размер платежей по потребительскому кредиту, в том числе максимальный размер процентной ставки по стандартным потребительским кредитам и по возобновляемым кредитным линиям ( Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право 2007 г., с.395).





Вопросы потребительского кредитования в Англии регулируются Законом о потребительском кредите 1974 года, в соответствии с которым данный вид кредита должен удовлетворять двум условиям :а) предоставляться физическому лицу для удовлетворения личных нужд; б) по сумме не превышать 25 тыс. фунтов стерлингов. Закон содержит ряд требований, направленных на обеспечение прав потребителей. К обязательным условиям договора законом отнесены: 1) общая сумма кредита; 2) годовая процентная ставка; 3) график погашения кредита заемщиком. При этом названные условия не должны быть перемешаны с другими условиями, а должны располагаться рядом с полем для подписания договора потребителем. (Вишневский А.А. Банковское право Англии, 2000, с-209-211).





Подробная регламентация потребительского кредитования осуществлена в банковском праве Германии. Положения параграфа 491 Германского гражданского уложения отражают понятия договора потребительского займа.





Важную роль в немецком и европейском праве играет потребительский кредит. Для него действует целый ряд специальных положений, от которых стороны не вправе отступать (обязательное к исполнению право).





Эти положения регулируют среди прочего: какую информацию банк обязан сообщить потребителю, какая информация должна содержаться в договоре,а также иные обязательные условия кредитования физических лиц.





В Российской Федерации принят Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ. Законом определены общие и индивидуальные условия кредитного договора. Дано понятие потребительского кредита.





Отсутствие определенности при констатации прав и обязанностей сторон по договору банковского займа не может обеспечить стабильность денежно-кредитной системы и высокую степень правовой защиты как банка, так и заемщика, в связи с чем полагаем было бы правильным инициировать принятие специального Закона по вопросам кредитования физических лиц, в целях не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.





В настоящее время отдельные вопросы и особенности кредитования физических лиц, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности содержатся в Законе «О банках и банковской деятельности», а также во множестве производных нормативных правовых актах, принятых Национальным Банком. При этом существенные нормы изложены в Постановлениях Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа», «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию», «Об утверждении Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг», «Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения». Перечень обязательных условий договора банковского займа содержит отдельные разделы, такие как общие условия договора займа, тогда как фактически речь идет об индивидуальных условиях договора банковского займа. Разделы о правах заемщика, правах и обязанностях банка предписывают к обязательному изложению и относят к обязательным условиям договора банковского займа определенные установленные законом предписания в части порядка досрочного возврата кредита, сроков и юридических последствий, а также законодательные запреты, принятые в отношении банка. Нормы, регламентирующие порядок заключения договора, изложены в ином нормативном акте.





Необходима четкая правовая регламентация процедуры кредитования физических лиц, обязательных условий договоров банковского займа, в которых заемщиками выступают физические лица, что может быть обеспечено только принятием специального закона, с учетом значимости общественных отношений и особой процедуры принятия правового акта-закона. В этом же законе возможно отражение особенностей договоров ипотечного жилищного займа.