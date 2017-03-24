Скотленд-Ярд задержал еще двух человек по делу о теракте в Лондоне
24 марта 2017, 15:53
Под арестом сейчас остаются девять человек.
Британская полиция задержала еще двух человек по подозрению в причастности к совершению теракта в Лондоне. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, передает tass.ru.
"В рамках продолжающегося расследования за последнюю ночь мы задержали еще двух человек. Под арестом сейчас остаются девять человек, одна женщина была отпущена под залог", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в рамках контртеррористической операции в стране задержаны восемь человек. Трое подозреваемых в причастности к теракту были арестованы в Бирмингеме.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в
Палату общин, стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.
Фото:izvestia.ru
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