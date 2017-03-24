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В каких случаях граждане обязаны исполнять Гимн Республики Казахстан

24 марта 2017, 16:11

Всего представлено 9 таких случаев.


Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, в каких случаях граждане обязаны исполнять Гимн Республики Казахстан согласно закону, передает Zakon.kz

Итак, 9 случаев:
1) при вступлении в должность Президента Республики Казахстан — после принесения им присяги;
2) при открытии и закрытии сессий Парламента Республики Казахстан;
3) при открытии торжественных собраний и заседаний, посвященных национальному и государственным праздникам Республики Казахстан, а также иным торжественным мероприятиям;
4) при выходе в эфир теле- и радиопрограмм средств массовой информации, имеющих лицензии на осуществление телевизионного и (или) радиовещания, ежесуточно в начале и по окончании их вещания;
5) при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений в ознаменование важнейших исторических событий в жизни народа Республики Казахстан;
6) при поднятии Государственного Флага Республики Казахстан во время церемоний, торжественных и спортивных мероприятий, проводимых государственными органами, а также общественными объединениями и иными организациями Республики Казахстан;
7) при встрече глав иностранных государств, посещающих Республику Казахстан с государственным или официальным визитами, после исполнения государственного гимна соответствующего иностранного государства;
8) в организациях образования, реализующих образовательные программы среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, при церемониях открытия нового учебного года и окончания учебного года, а также при проведении иных торжественных мероприятий;
9) при проведении спортивных мероприятий с участием национальной (сборной) команды Республики Казахстан.

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