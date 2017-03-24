Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, в каких случаях граждане обязаны исполнять Гимн Республики Казахстан согласно закону , передает Zakon.kz





Итак, 9 случаев:

1) при вступлении в должность Президента Республики Казахстан — после принесения им присяги;

2) при открытии и закрытии сессий Парламента Республики Казахстан;

3) при открытии торжественных собраний и заседаний, посвященных национальному и государственным праздникам Республики Казахстан, а также иным торжественным мероприятиям;

4) при выходе в эфир теле- и радиопрограмм средств массовой информации, имеющих лицензии на осуществление телевизионного и (или) радиовещания, ежесуточно в начале и по окончании их вещания;

5) при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений в ознаменование важнейших исторических событий в жизни народа Республики Казахстан;

6) при поднятии Государственного Флага Республики Казахстан во время церемоний, торжественных и спортивных мероприятий, проводимых государственными органами, а также общественными объединениями и иными организациями Республики Казахстан;

7) при встрече глав иностранных государств, посещающих Республику Казахстан с государственным или официальным визитами, после исполнения государственного гимна соответствующего иностранного государства;

8) в организациях образования, реализующих образовательные программы среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, при церемониях открытия нового учебного года и окончания учебного года, а также при проведении иных торжественных мероприятий;

9) при проведении спортивных мероприятий с участием национальной (сборной) команды Республики Казахстан.