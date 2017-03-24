Мачехе убитого в Алматы школьника продлили арест

В Алматинском областном суде продлили арест подозреваемым в убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Постановлением Карасайского районного суда от 18 марта санкция в виде содержания под стражей в отношении Шарипы Акбердиевой и других фигурантов дела продлена до 22 апреля», - сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, что 11-летний Оркен пропал 19 января, о его пропаже сообщила в полицию бабушка.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к исчезновению мальчика были установлены и задержаны подозреваемые, которые дали признательные показания в похищении и убийстве несовершеннолетнего. По данным следствия, организатором преступления является приемная мать несовершеннолетнего Акбердиева Шарипа Жумагаликызы, 1980 г.р., а организаторами - ее дети и их знакомые. Причиной, побудившей к организации убийства, явились неприязненные отношения Акбердиевой к своей бывшей свекрови Есибековой.





Расследование уголовного дела ведется опытными сотрудниками следственного управления ДВД Алматы, по окончании всех необходимых следственных действий обвиняемые будут преданы суду. Отметим, что подозреваемая в убийстве подростка Шарипа Акбердиева не признала своей вины. Арестованные Акбердиева Шарипа Жумагаликызы, 1980 г.р., Акбердиев Темир Жумагалиулы, 1995 г.р., Акбердиева Айдана Жумагаликызы, 1997 г.р., Гулямов Кадиржан Тылоевич, 2000 г.р. и Муталиев Руслан Куандыкович, 1990 г.р. подозреваются в совершении преступления по ст. 99 ч.2 и по ст.125 ч.2 УК РК (убийство несовершеннолетнего и похищение человека). По статье «Убийство» предусмотрено лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. По статье «Похищение человека» грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.





Динара Балымбетова







