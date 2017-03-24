Более 70 акмолинцев задержаны за управление авто в нетрезвом состоянии в праздничные дни

За четыре дня проведения ОПМ на территории области выявлено 1397 нарушении ПДД.

В целях профилактики ДТП и стабилизации уровня аварийности в период с 20 по 23 марта текущего года на территории области проведено областное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» , сообщает пресс – служба ДВД Акмолинской области.





Для осуществления надзора за дорожным движением задействовано максимальное количество сотрудников ДВД области.





За четыре дня проведения ОПМ на территории области выявлено 1397 нарушении ПДД.





В том числе:

- 367 - за превышение скоростного режима;

- 281 – за не использование ремней безопасности;

- 148 – за использование сотового телефона;

- 18 – выезд на встречную полосу движения;

- 18 - за непредоставление преимущества пешеходам, составлено 190 административных протоколов в отношении пешеходов.





Кроме того, полицейскими задержано 71 пьяных водителей.





22 марта сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД при осуществлении надзора за дорожным движением на территории Астраханского района в с.Астраханка, была остановлена автомашина марки «Hyundai Solaris», за рулем которой находился житель г.Астана 1996 года рождения. Сотрудником полиции водитель автомашины был направлен на прохождение медицинского освидетельствования для установления степени опьянения. Как стало известно по заключению экспертизы, автовладелец находился в состоянии наркотического опьянения.





Кроме того, при проведении дальнейшей проверки было выявлено, что задержанный водитель ранее привлекался к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КоАП РК за управление автомобилем в состоянии опьянения, и решением суда был лишен права управления транспортным средством на срок до 36 месяцев.





Другие факты управления транспортным средством в алкогольном опьянении были выявлены сотрудниками МПС в городах Кокшетау и Степногорск, Аккольском, Буландинском, Атбасарском, Бурабайском, Есильском и Целиноградском районах.





Вместе с тем, полицейские напоминают жителям области, что управление транспортным средством, будучи лишенными права управления, влечет уголовную ответственность и наказывается штрафом в размере до 500 МРП либо арестом на срок до 90 суток.





Фото: Zakon-Auto.ru



