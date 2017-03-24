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74-летнего актера госпитализировали в Москве

24 марта 2017, 16:30

Заслуженный артист Михаил Жигалов доставлен в одну из столичных клиник. Актер пожаловался врачам на острую боль в области сердца.


Доктора диагностировали у артиста серьезное сердечное заболевание, сообщает Life.ru. В настоящее время Жигалов находится в стационаре. Ему предстоит пройти курс длительного лечения.

Заслуженный артист РСФСР известен по ролям в многочисленных фильмах и сериалах, а также как ведущий актер театра "Современник". За свою карьеру Михаил Васильевич снялся в более чем 110 фильмах и это, как не раз заявлял сам актер, далеко не предел.

В 2012 году Жигалов обрадовал поклонников своим появлением в сериале "Молодежка". В рейтинговом телепроекте артисту досталась роль Степана Аркадьевича Жарского, тренера "Медведей". На сцене театра "Современник" Михаила Васильевича можно увидеть в спектаклях "Эшелон", "Обратная связь", "Три сестры", "Ревизор" и десятках других.

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