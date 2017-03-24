В Москве «черные риэлторы» избавлялись от пенсионеров с помощью смертельных инъекций

Тамара Валентиновна позвонила в дверь соседки Кати из последних сил. Открывшая женщина поначалу подумала, что Хохрякова бредит:





- Меня укололи. В ногу. Их было двое. Позвони в «cкорую»…





И тут же потеряла сознание. Спасти ее не удалось. Сердце 62-летней пенсионерки остановилось еще до приезда врачей. Судмедэксперт потом действительно найдет на бедре женщины след от укола и подтвердит: ей ввели некий сильнодействующий препарат. Доза была смертельной.





КИЛЛЕРЫ ПОПАЛИ НА КАМЕРУ





Дело было летом 2014-го. Поначалу в убийстве одинокой пенсионерки в Сокольниках подозревали ее сына Андрея Панкратова. Почти половину из своих 36 лет он мотался по колониям. Следователи считали, что Панкратов мог расправиться с матерью из-за ее однушки. Но версия быстро отпала. У Панкратова было железобетонное алиби. Кроме того, на квартиру он по закону и не претендовал - недвижимостью мать после смерти мужа владела единолично. А пару лет назад, во время очередной отсидки Андрея, пенсионерка оформила с неким бизнесменом договор пожизненной ренты.





Что это значит? Хохрякова как бы продает свою квартиру - по цене ниже рыночной стоимости (она получила 1 миллион рублей. - Ред.), но при этом бизнесмен обязуется содержать ее пожизненно, выплачивая по 20 тысяч рублей в месяц. И, конечно, вплоть до смерти Тамара Валентиновна будет продолжать жить в своем доме. Ну а потом однокомнатная квартира в сталинском доме на 4-й Сокольнической улице должна перейти в стопроцентную собственность рентодателю.





И вот пенсионерка загадочно погибает.





Те двое, о которых Хохрякова успела сказать соседке, попали на камеру видеонаблюдения, висящую на двери подъезда, - даже лица видно было. Судя по всему, преступники за пенсионеркой следили и точно знали, что около часу дня она каждый день возвращается с прогулки. Ее ждали в подъезде.





Киллеров вскоре задержали. Один - Андрей Сизов, снаркоманившийся художник из Гольянова. Его подельник, Валерий Семенов, буквально за несколько недель до первого нападения вышел из тюрьмы, где сидел за кражу. Киллеры сдали заказчика почти сразу. Им оказался тот самый бизнесмен Виталий Студеникин, который подписал с покойной договор пожизненной ренты.





«МНЕ ВЕЗЛО. МОИ КЛИЕНТЫ УМИРАЛИ БЫСТРО»





Сейчас дело этой троицы разбирает Московский городской суд. Во время следствия появлялась информация, что загадочные смерти пенсионеров, которых по ренте содержал Студеникин, были целой серией. Но в итоге криминальный след нашли только в двух эпизодах. Выяснилось, что договоры ренты бизнесмен начал заключать с 2002 года.





- На тот момент я владел двумя фирмами, - объясняет Студеникин на допросе в суде. - Одна торговала автозапчастями, другая - кондиционерами. Каждый месяц этот бизнес приносил мне от 200 до 400 тысяч рублей То есть у меня появились сбережения. Я их решил вкладывать в недвижимость, заключая договора пожизненной ренты.





Предприниматель говорил, что варианты ему подбирало некое агентство.





- Почти десять лет мне везло, - рассказывает Студеникин. И объясняет про везение: - Мои рентополучатели умирали быстро. Среди них были люди, которые злоупотребляли алкоголем. Но смерть всегда была естественной.





Во второй половине 2013 года у Студеникина начались финансовые проблемы. Бизнес совсем зачах. На нем повис долг в 2 миллиона рублей. И два договора ренты, по которым нужно было каждый месяц отстегивать определенную сумму.





Грозит пожизненное





По версии следствия, Студеникин решил ускорить процесс получения квартир своих подопечных пенсионеров. Их нужно было устранить, но аккуратно, чтобы это не было похоже на убийство.





- Для этого Виталий Студеникин привлек своих знакомых Сизова и Семенова, - рассказывают в следствии. - План был в том, что эти двое должны вводить жертвам инъекции вещества, которое вызывает смерть и при этом очень быстро разлагается в организме, не оставляя следов.





Первое нападение (Студеникин назвал его «пробным вариантом») произошло в мае 2014 года в поселке Мосрентген в Новой Москве. Сизов и Семенов подкараулили в подъезде 62-летнего пенсионера по фамилии Гончарук. Но вколоть препарат не успели. Мужик отбился, на шум повыскакивали соседи, и киллеры сбежали. А через несколько недель они пришли убивать Тамару Хохрякову. С женщиной справиться было легче...