На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект поправок по вопросам физической культуры и спорта.

Сегодня под председательством Спикера Нурлана Нигматулина Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты , сообщает пресс-служба Мажилиса.





На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект поправок по вопросам физической культуры и спорта.

Палате также предлагается рассмотреть и ратификационный законопроект – Устав Гаагской конференции по международному частному праву.





Ратификация Устава позволит Казахстану вступить в Гаагскую конференцию, что будет способстовать дальнейшему развитию правовой системы нашей страны на основании общепринятых мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов казахстанских граждан.





Проект повестки содержит и поступившие в Мажилис новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти». В этом ряду и проекты законодательных поправок по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, а также относительно регулирования земельных отношений.





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