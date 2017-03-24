Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты

24 марта 2017, 17:05

На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект поправок по вопросам физической культуры и спорта.


Сегодня под председательством Спикера Нурлана Нигматулина Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает пресс-служба Мажилиса.

На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект поправок по вопросам физической культуры и спорта.
Палате также предлагается рассмотреть и ратификационный законопроект – Устав Гаагской конференции по международному частному праву.

Ратификация Устава позволит Казахстану вступить в Гаагскую конференцию, что будет способстовать дальнейшему развитию правовой системы нашей страны на основании общепринятых мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов казахстанских граждан.

Проект повестки содержит и поступившие в Мажилис новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти». В этом ряду и проекты законодательных поправок по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, а также относительно регулирования земельных отношений.

Фото: Экспресс К


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...