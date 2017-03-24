Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты
24 марта 2017, 17:05
На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект поправок по вопросам физической культуры и спорта.
Сегодня под председательством Спикера Нурлана Нигматулина Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает пресс-служба Мажилиса.
На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект поправок по вопросам физической культуры и спорта.
Палате также предлагается рассмотреть и ратификационный законопроект – Устав Гаагской конференции по международному частному праву.
Ратификация Устава позволит Казахстану вступить в Гаагскую конференцию, что будет способстовать дальнейшему развитию правовой системы нашей страны на основании общепринятых мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов казахстанских граждан.
Проект повестки содержит и поступившие в Мажилис новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти». В этом ряду и проекты законодательных поправок по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, а также относительно регулирования земельных отношений.
Фото: Экспресс К
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