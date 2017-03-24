Из района пожара на военном складе недалеко от Харькова эвакуировали 36 тыс. жителей
24 марта 2017, 17:08
В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена.
Около 36 тысяч жителей эвакуированы из Балаклеи и других населенных пунктов, расположенных в районе пожара на складе боеприпасов в Харьковской области, сообщила в пятницу журналистам председатель Харьковской областной администрации Юлия Светличная, передает РИА Новости.
В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада, ранее сообщалось об эвакуации 20 тысяч жителей и сокращении интенсивности взрывов боеприпасов. В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".
"Уже эвакуированы около 36 тысяч жителей города Балаклея и близлежащих сел. На месте развернуты 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях или не имеет другого места жительства. Всех, кто находится сейчас в эвакуационных пунктах, мы обеспечим необходимыми продуктами питания, стационарными кроватями и постельным бельем", — цитирует слова Светличной украинское агентство "Укринформ".
По ее словам, принимаются все меры для безопасности жителей района.
"Жизнь женщины, которая вчера получила ранения в результате ЧП, вне опасности: ей оказана необходимая медицинская помощь", — добавила Светличная.
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