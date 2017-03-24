В Наурыз - вместе с 31 каналом!

22 марта 31 канал вместе с популярной ведущей Адель Оразалиновой угостил алматинцев и гостей южной столицы вкусным Наурыз-коже с баурсаками и устроил для них настоящий праздник с веселыми шутками от популярных артистов и выступлением звезд казахстанской эстрады - группы "Меломен" и Шахизады!













С самого утра Адель вместе с сотрудниками 31 канала уже стояла у большого казана возле ТРЦ Mega Park в Алматы и готовила своими руками вкуснейший Наурыз-коже и угощала всех пришедших на праздник. Кстати, авторы лучших рецептов этого праздничного национального блюда, опубликовавшие их на страничках 31 канала в соцсетях, получили 22 марта ценные призы от 31 канала.





















Без подарков не остались и остальные гости 31 канала, принявшие участие в конкурсах от ведущих праздника - известных актёров из популярных комедийных сериалов 31 канала – «Городские легенды» и «Женатики» - Сабита Рахимбаева, Али Искакова, Азима Саидбаева и Ауэза Ауэзова. Вкусные угощения, шутки, смех, розыгрыши призов, лучшие песни от наших популярных исполнителей - в этот солнечный день 31 канал подарил всем своим гостям отличное настроение!









Включайте весну с 31 каналом!





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