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Американским провайдерам разрешили без спроса торговать пользовательскими данными

24 марта 2017, 17:36

Постановление, которое дает компаниям право без спроса торговать конфиденциальной информацией, должно быть одобрено Палатой представителей.


Сенат США проголосовал за отмену указа, обязывающего американских интернет-провайдеров запрашивать у клиентов разрешение на использование их персональных данных, таких как история посещенных веб-сайтов. Теперь постановление, которое дает компаниям право без спроса торговать конфиденциальной информацией, должно быть одобрено Палатой представителей, сообщает vesti.ru со ссылкой на The Verge.

Новые правила приватности были приняты в прошлом году Федеральной комиссией по связям США (FCC), при администрации Барака Обамы. Они обязывали компании, такие как Comcast, Verizon и AT&T, заручиться согласием каждого пользователя на использование его персональных данных, включая историю просмотров в браузере. Провайдеры, которые хотели иметь возможность продавать эту информацию рекламодателям, настаивали на отмене указа после сразу вступления в должность президента США Дональда Трампа.

"Эта резолюция — прямая атака на права потребителей, на неприкосновенность частной жизни, на принимающиеся как должное правила, которые защищают от навязчивого и незаконного посягательство на то, как потребители пользуются социальными сетями и веб-сайтами", — сказал член Демократической партии, сенатор США от Коннектикута Ричард Блюменталь перед голосованием.

За отмену указа проголосовали 50 сенаторов-республиканцев, против — 48 демократов. Теперь резолюция должна пройти через Палату представителей (что, скорее всего, будет сделано, так как республиканцы держат большинство в нижней палате Конгресса США) и подписана Трампом.



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