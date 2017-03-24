Американским провайдерам разрешили без спроса торговать пользовательскими данными

Новые правила приватности были приняты в прошлом году Федеральной комиссией по связям США (FCC), при администрации Барака Обамы. Они обязывали компании, такие как Comcast, Verizon и AT&T, заручиться согласием каждого пользователя на использование его персональных данных, включая историю просмотров в браузере. Провайдеры, которые хотели иметь возможность продавать эту информацию рекламодателям, настаивали на отмене указа после сразу вступления в должность президента США Дональда Трампа.





"Эта резолюция — прямая атака на права потребителей, на неприкосновенность частной жизни, на принимающиеся как должное правила, которые защищают от навязчивого и незаконного посягательство на то, как потребители пользуются социальными сетями и веб-сайтами", — сказал член Демократической партии, сенатор США от Коннектикута Ричард Блюменталь перед голосованием.





За отмену указа проголосовали 50 сенаторов-республиканцев, против — 48 демократов. Теперь резолюция должна пройти через Палату представителей (что, скорее всего, будет сделано, так как республиканцы держат большинство в нижней палате Конгресса США) и подписана Трампом.







