Экс-президент Египта Мубарак вернулся домой после заключения

"Бывший президент сегодня уже позавтракал у себя дома в районе Маср-эль-Гедида в компании своих родственников и нескольких близких друзей", - приводит издание слова юриста. Ад-Диб также передал благодарность всем египтянам, которые "поддерживали его в течение нескольких лет, пока длилось судебное разбирательство".

Адвокат добавил, что Мубарак впервые за многие годы следствия и пребывания под стражей самостоятельно свободно прогулялся вокруг дома в сопровождении родственников.





13 марта Генеральная прокуратура Египта одобрила прошение ад-Диба об освобождении Мубарака из-под стражи в связи с оправдательным приговором Кассационного суда 2 марта по делу о причастности к гибели демонстрантов.





Бывший президент, подавший в отставку со своего поста после 30 лет управления государством в февраля 2011 года на волне массовых антиправительственных выступлений, вскоре был помещен под домашний арест. В апреле 2011 года ему предъявили официальные обвинения.





Последующие шесть лет Мубарак провел в заключении: три года он находился попеременно в тюрьме Тора под Каиром и больнице, а еще три года - под стражей в военном госпитале в столичном районе Маади.





По имеющимся сведениям, Мубарак намерен поселиться на государственной вилле в каирском районе Гелиополис недалеко от президентского дворца, где жил в период правления страной.







