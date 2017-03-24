Экс-президент Египта Мубарак вернулся домой после заключения
24 марта 2017, 17:44
Как сообщил адвокат экс-главы государства, Мубарак покинул военный госпиталь и позавтракал у себя дома "в компании своих родственников и нескольких близких друзей".
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел из военного госпиталя и в настоящее время уже находится у себя дома в одном из столичных районов. Об этом сообщила газета "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на адвоката экс-главы государства Фарида ад-Диба, передает tass.ru.
"Бывший президент сегодня уже позавтракал у себя дома в районе Маср-эль-Гедида в компании своих родственников и нескольких близких друзей", - приводит издание слова юриста. Ад-Диб также передал благодарность всем египтянам, которые "поддерживали его в течение нескольких лет, пока длилось судебное разбирательство".
Адвокат добавил, что Мубарак впервые за многие годы следствия и пребывания под стражей самостоятельно свободно прогулялся вокруг дома в сопровождении родственников.
13 марта Генеральная прокуратура Египта одобрила прошение ад-Диба об освобождении Мубарака из-под стражи в связи с оправдательным приговором Кассационного суда 2 марта по делу о причастности к гибели демонстрантов.
Бывший президент, подавший в отставку со своего поста после 30 лет управления государством в февраля 2011 года на волне массовых антиправительственных выступлений, вскоре был помещен под домашний арест. В апреле 2011 года ему предъявили официальные обвинения.
Последующие шесть лет Мубарак провел в заключении: три года он находился попеременно в тюрьме Тора под Каиром и больнице, а еще три года - под стражей в военном госпитале в столичном районе Маади.
По имеющимся сведениям, Мубарак намерен поселиться на государственной вилле в каирском районе Гелиополис недалеко от президентского дворца, где жил в период правления страной.
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