Врач рассказала о состоянии выжившего в крупном ДТП ребенка
24 марта 2017, 17:44
Чудом выживший в страшном ДТП ребенок находится в реанимации районной больницы с переломами обеих голеней.
Единственный выживший в крупной автомобильной катастрофе 8-летний мальчик находится в реанимации районной больницы города Есик Алматинской области, сообщила корреспонденту Sputnik Казахстан заместитель главврача районной больницы Гульнар Кураметова.
В ночь с 23-го на 24 марта в Алматинской области при столкновении на кульжинском тракте двух легковых автомобилей погибли 8 человек, в том числе двое малолетних детей 2015-го и 2017 годов рождения. В ДТП выжил лишь 8-летний мальчик, который был госпитализирован в больницу.
"Ребенок в реанимации. У него перелом обеих голеней. Состояние тяжелое, но ребенок в сознании, вполне адекватный. Узнал своих родителей. Ближе к вечеру или завтра утром переведем в отделение", — сказала Кураметова.
По информации алматинской областной полиции, по факту ДТП начато расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Фото: НГС.Новости
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