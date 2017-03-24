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Новости за сегодня

Министр обороны РК провел встречу с главой оборонного ведомства Узбекистана

 

В Астане состоялась рабочая встреча генерал-полковника Жасузакова с главой оборонного ведомства Узбекистана генерал-полковником Кабулом Бердиевым.

Министр обороны Узбекистана посетил Национальный университет обороны имени Первого Президента РК - Лидера Нации, где ознакомился с учебно-методической и материальной базой университета, сообщила Liter.kz пресс-служба МО РК.

Следует отметить, что между Национальным университетом обороны и Академией Вооруженных Сил Республики Узбекистан заключен Меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан главами государств подписаны Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о военно-техническом сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран.

 

24 марта 2017, 17:41
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Литер»

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