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Назначен руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области

24 марта 2017, 17:48

С 2015 года занимал должность главврача ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.


Руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Канат Тосекбаев, сообщает пресс-служба акима ЗКО.

Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич на конкурсной основе и по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан назначен руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Тосекбаеву Канату 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет (2005 г.), Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак» (2008 г.). Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировки в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения.
Трудовую деятельность начал фельдшером скорой медицинской помощи.
2008-2009 гг. - советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана; 2009-2010гг. - ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана; 2010-2013 гг. - главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана; 2013 -2015 гг. - руководитель «Санаторий Алматы». С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.


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