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Новости за сегодня

Около 300 тысяч алматинцев не смогут выехать за рубеж из-за долгов по налогам

 

Под угрозой оказались около 300 тысяч казахстанцев - все они не смогут выехать за рубеж, если выяснится, что не заплатили налоги, сообщает «1 Канал Евразия».

Ранее уже были случаи, когда пассажиров с билетами на самолет и с дорогостоящими путевками задерживали прямо в аэропорту. У кого-то долги действительно были огромные, а у кого-то совсем незначительные, и появились просто по незнанию.

Избежать неприятных ситуаций очень просто. Перед поездкой за границу рекомендуется на сайте Комитета госдоходов посмотреть, нет ли у вас долгов по налогам. Нужные данные можно получить в разделе «сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности».

- По городу Алматы более 286 тысяч должников по налогам на собственность, физических лиц. И только в Алмалинском районе их количество составляет более 37 тысяч, - рассказал заместитель руководителя Алмалинского управления государственных доходов Алмас Мусин.

Узнать необходимую информацию о наличии ограничения на выезд за пределы страны можно на сайте Министерства юстиции РК. Для доступа к данным, необходимо в разделе «гражданам» войти в окно «услуги министерства», и через него перейти в»«информационные услуги». Среди прочих предложений будет выведен список должников, временно ограниченных на выезд из Казахстана. Зайдя в него, пользователь должен будет заполнить всего три строки.

Стоит отметить, что налогоплательщики, как физические так и юридические лица, имеющие задолженность, могут получить отсрочку на год.

- Налогоплательщик, при направлении заявления обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения банковской гарантии обратиться в орган госдоходов для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки, - отметил Алмас Мусин.

Благодаря такой отсрочке сейчас продолжает свою деятельность Алматинский электро-вагоноремонтный завод. По словам его представителей, работа на нем была парализована на 6 месяцев. Налоговая отсрочка позволила предприятию аккумулировать необходимые средства и направить их на текущие нужды. В том числе, и на выплату зарплат рабочим.

- Общая задолженность составляла 81 млн тенге, 49 миллионов мы погасили, осталась часть. Потом, это текущие налоги, обязательные платежи, уже будут исполняться, - рассказал Игорь Лельчук, директор по производству Алматинского электро-вагоноремонтного завода.

В Управлении госдоходов Алматы отмечают, что только в прошлом году налоговая отсрочка была предоставлена почти 40 городским налогоплательщикам. Общая сумма их задолженности составила более полутора миллиардов тенге.

 

24 марта 2017, 17:50
Источник, интернет-ресурс: Первый канал «Евразия»

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