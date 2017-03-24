Японского полицейского обвинили в насилии за то, что он обнял пострадавшую

Женщина обратилась в полицию с жалобой на насилие в семье. Полицейский, который занимался ее делом, устроил с ней личную встречу за пределами полицейского участка и в нерабочее время. Во время этой встречи, по его словам, "из желания подбодрить", он приобнял женщину за плечи. Та вновь обратилась в полицию, на сей раз с жалобой на блюстителя порядка.





Полиция префектуры вынесла наказание и возбудила дело. В пятницу ему были предъявлены обвинения, дело направлено в прокуратуру. Сам полицейский подал рапорт об отставке.