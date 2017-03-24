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Японского полицейского обвинили в насилии за то, что он обнял пострадавшую

24 марта 2017, 17:56

Женщина обратилась в полицию с жалобой на насилие в семье.


Полицейскому в японской префектуре Аити предъявлены обвинения в насилии за то, что он приобнял за плечи пострадавшую, сообщила компания NHK, передает ria.ru

Женщина обратилась в полицию с жалобой на насилие в семье. Полицейский, который занимался ее делом, устроил с ней личную встречу за пределами полицейского участка и в нерабочее время. Во время этой встречи, по его словам, "из желания подбодрить", он приобнял женщину за плечи. Та вновь обратилась в полицию, на сей раз с жалобой на блюстителя порядка.

Полиция префектуры вынесла наказание и возбудила дело. В пятницу ему были предъявлены обвинения, дело направлено в прокуратуру. Сам полицейский подал рапорт об отставке.

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