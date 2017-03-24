Оперативники Актюбинской области изобличили секс-маньяка и раскрыли убийства 20-летней давности
24 марта 2017, 18:02
Маньяком оказался гражданин Украины, отбывающий наказание по другим убийствам в исправительной колонии Хмельницкой области.
В ДВД Актюбинской области сообщили о раскрытии убийства 20-летней давности в Актюбинской области и изобличении сексуального маньяка, передает Zakon.kz
Согласно информации оперативников, 22 января 1996 года в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области в своем доме были обнаружены трупы 30-летней жительницы села и её 17-летнего брата с признаками насильственной смерти и сексуального насилия. Кроме того, пропала шестилетняя дочь потерпевшей.
Следственно-оперативной группой ДВД Актюбинской области были установлены и допрошены 2 свидетеля, занимавшиеся частным извозом, один из которых подвозил потерпевшего З. с мужчиной из п.Мартук в п.Каратаусай накануне убийства, а второй – этого же мужчину с малолетней девочкой в обратом направлении на следующий день после убийства.
В ходе совместной работы с коллегами из стран СНГ установлено, что на территории России и Украины имели место аналогичные по почерку убийства:
1) в январе 1996 г. в с.Новохмелевое Тамбовской области – убийство шести человек.
2) в феврале 1996 г. убийство 2-х человек в Курской области.
В результате совместной работы полиции и правоохранительных органов СНГ было установлено, что все 3 указанных серийных убийства на сексуальной почве были совершены гр-ном Украины, 1961 г.р., который отбывает наказание в исправительной колонии Хмельницкой области на Украине ещё за одно аналогичное убийство.
По фотографиям свидетели-таксисты из Актюбинской области опознали подозреваемого гражданина Украины как лицо, которое они подвозили накануне и после убийства в с.Каратаусай.
На Украину был командирован старший следователь по особо важным делам ДВД Актюбинской области, который проведел допросы подозреваемого и взял его биологические образцы, по которым назначена и проведена молекулярно-генетическая экспертиза.
Согласно заключению генетической экспертизы от 18 марта 2016 года, сперма, изъятая в трупах убитых в 1996 году в п.Каратаусай, принадлежит подозреваемому, отбывающему наказание на Украине.
Совокупностью этих и других скрупулезно собранных полицией доказательств подозреваемый изобличен в совершении убийства на территории Актюбинской области в 1996 году и 16 февраля 2017 года, после оформления процедурных вопросов согласно Минской Конвенции, уголовное дело через Генеральную Прокуратуру РК направлено в Украину для его уголовного преследования и предания суду.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850216-a47fbab95c3b2cb42e9a8671a2fc248d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...