Оперативники Актюбинской области изобличили секс-маньяка и раскрыли убийства 20-летней давности

В ДВД Актюбинской области сообщили о раскрытии убийства 20-летней давности в Актюбинской области и изобличении сексуального маньяка , передает , передает Zakon.kz





Согласно информации оперативников, 22 января 1996 года в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области в своем доме были обнаружены трупы 30-летней жительницы села и её 17-летнего брата с признаками насильственной смерти и сексуального насилия. Кроме того, пропала шестилетняя дочь потерпевшей.





Следственно-оперативной группой ДВД Актюбинской области были установлены и допрошены 2 свидетеля, занимавшиеся частным извозом, один из которых подвозил потерпевшего З. с мужчиной из п.Мартук в п.Каратаусай накануне убийства, а второй – этого же мужчину с малолетней девочкой в обратом направлении на следующий день после убийства.





В ходе совместной работы с коллегами из стран СНГ установлено, что на территории России и Украины имели место аналогичные по почерку убийства:





1) в январе 1996 г. в с.Новохмелевое Тамбовской области – убийство шести человек.

2) в феврале 1996 г. убийство 2-х человек в Курской области.





В результате совместной работы полиции и правоохранительных органов СНГ было установлено, что все 3 указанных серийных убийства на сексуальной почве были совершены гр-ном Украины, 1961 г.р., который отбывает наказание в исправительной колонии Хмельницкой области на Украине ещё за одно аналогичное убийство.





По фотографиям свидетели-таксисты из Актюбинской области опознали подозреваемого гражданина Украины как лицо, которое они подвозили накануне и после убийства в с.Каратаусай.





На Украину был командирован старший следователь по особо важным делам ДВД Актюбинской области, который проведел допросы подозреваемого и взял его биологические образцы, по которым назначена и проведена молекулярно-генетическая экспертиза.





Согласно заключению генетической экспертизы от 18 марта 2016 года, сперма, изъятая в трупах убитых в 1996 году в п.Каратаусай, принадлежит подозреваемому, отбывающему наказание на Украине.





Совокупностью этих и других скрупулезно собранных полицией доказательств подозреваемый изобличен в совершении убийства на территории Актюбинской области в 1996 году и 16 февраля 2017 года, после оформления процедурных вопросов согласно Минской Конвенции, уголовное дело через Генеральную Прокуратуру РК направлено в Украину для его уголовного преследования и предания суду.



