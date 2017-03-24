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Полиция Степногорска раскрыла кражу техники на полмиллиона тенге

24 марта 2017, 18:32

На преступление пошел 22-летний местный житель.


В г. Степногорск Акмолинской области полицейскими раскрыта кража техники на полмиллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Преступление было совершено в ночь на 22 марта и раскрыто по горячим следам. Как установили полицейские, неизвестные лица разбили стекло одного из бутиков, расположенного на территории городского рынка, и похитили имущество. Ущерб владелец бутика оценил в 500 тысяч тенге.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист произвел осмотр, были изъяты следы, предположительно принадлежащие злоумышленникам.

Для раскрытия преступления полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний местный житель.

В настоящее время часть похищенного изъята, имеются признательные показания, а также свидетельская база.

Возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч.2 УК РК (кража), согласно санкции статьи, подозреваемому грозит штраф до 3 000 МРП либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Вместе с тем, как отмечают полицейские, кражи составляют большую часть всех зарегистрированных преступлений: только с начала года на территории Акмолинского региона раскрыто 655 краж чужого имущества.


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