Фийон требует судить Олланда и намекает на суицид

Кандидат от правых партий и центра на выборах во Франции Франсуа Фийон обвинил президента страны Франсуа Олланда в манипулировании судебной системой и слежке за своими политическими оппонентами. Глава государства, по этим сведениям, целенаправленно собирал разнокалиберный компромат на своих оппонентов и передавал его в прессу. В подтверждение своих слов Фийон ссылается на готовящееся к выходу журналистское расследование "Добро пожаловать на площадь Бове. Полиция: постыдные тайны пятилетки". В администрации Олланда обвинения претендента от правых назвали "ложью" и уточнили, что получают сведения о резонансных уголовных делах исключительно из прессы, пишет РИА Новости.

Обвинения, с которыми Фийон выступил вечером 23 марта в эфире общенационального телеканала France 2, были выдержаны в остро эмоциональном ключе. Кандидат в президенты заявил, что пресса "выливает на него потоки грязи", и, пережив несколько месяцев стресса, он хорошо понимает французского экс-премьера Пьера Береговуа, покончившего с жизнью в 1993-м после кампании, поднятой газетами.

"Все это заставляет меня часто думать о Пьере. Теперь я понял, как он мог дойти до такой крайности", — сказал политик. Одновременно Фийон дал обещание держаться и выразил надежду, что, несмотря ни на что, пройдет во второй тур.

Намек на самоубийство, сделанный Фийоном, позволяет вспомнить о суицидальной попытке, которую якобы совершила супруга политика Пенелоп, обвиняемая в фиктивном трудоустройстве помощницей депутата. Информация об этом распространялась в интернете, но затем была опровергнута правыми. Услышав из уст Фийона о Береговуа, писательница Кристин Анго обвинила политика в эмоциональном манипулировании аудиторией. "Вы шантажируете нас самоубийством, это уже не диалог, нельзя разговаривать с такими людьми, как вы", — заявила она в эфире.

Политический комментатор Дидье Ассу считает, что обвинения Фийона против французской власти объясняются положением политика, который оказался "загнан в угол". Представитель правых не проводил своего собственного расследования, а сослался на готовящуюся к печати книгу журналистов леволиберального издания Canard enchaîné — того самого, в котором 25 января появился компромат на него самого. "Авторы далеко не мои друзья, — заявил Фийон. — Но их работа показывает, как Франсуа Олланд получал доступ к прослушкам, проводившимся в рамках уголовных расследований, — информация, получать которую он не имел права. Этим вечером я торжественно требую, чтобы было начато расследование по обвинениям, содержащимся в этой книге, потому что это скандал государственного значения".

Фийон добавил, что, по его сведениям, Олланд испытывает настолько обостренный интерес к слежке и прослушкам, что собирал "малейшие факты" даже о собственном бывшем премьер-министре Мануэле Вальсе. В случае если сведения представляли общественный интерес, они могли передаваться прессе, причем якобы затронуло это самого Фийона. "Некоторые газеты получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например, из моего офиса. Кто передает [их] им? Государственные службы", — заявил кандидат в президенты страны.

Фийон упомянул действующую внутри Министерства экономики и финансов комиссию по борьбе с отмыванием денег Tracfin. "Франсуа Олланд постоянно звонит в Tracfin и получает оттуда секретную информацию, которой некорректно пользуется в дальнейшем", — уверен правый.

Информация о пристрастии Франсуа Олланда к методам тайной войны поступала на суд общественности и ранее. Так, по сведениям автора книги "Убийцы на службе у республики" Винсана Нузийя, действующий президент одобрил проведение 40 операций Homo (по ликвидации террористов), тогда как его предшественники чурались подобного решения проблем.

Однако многое указывает на то, что обвинения Фийона против Олланда в "тайной войне" и заговоре не получат юридического продолжения. Авторы книги, на которую ссылается Фийон, дистанцировались от политика, заявив, что их "неправильно поняли". Более того, несколько противореча собственному сочинению, сотрудники Canard enchaîné заявили, что Фийон — "единственный человек, который верит" в систему слежки на службе у Елисейского дворца.

Политическое сообщество Франции также в штыки приняло заявления кандидата от правых. Помощник фаворита предвыборной гонки Эммануэля Макрона Арно Леруа заявил, что Фийон "становится настоящей угрозой для республики, и это уже болезненно опасно". Того же мнения придерживается и представитель администрации Олланда Жюльен Дрей. Фийон, по его мнению, "даже не достоин участвовать в этих выборах".

Уже в ходе ток-шоу, 23 марта, кандидату от правых пришлось отбиваться от обвинений Орели Филиппетти, экс-министра культуры в администрации Олланда. "Если бы дело было в Германии, вас сняли бы с президентской гонки, потому что вы находитесь под следствием", — заявила дама-политик в лицо Фийону. "Если бы дело было в Германии, я не был бы под следствием, потому что власти этой страны не манипулируют правосудием", — парировал Фийон.4

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