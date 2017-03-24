Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Республики Мальта

23 марта посол Республики Казахстан в Итальянской Республике и в Республике Мальта по совместительству Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты президенту Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. С. Нуртаев подчеркнул заинтересованность Казахстана в раскрытии потенциала торгово-экономического сотрудничества с Мальтой. Казахстанский дипломат также отметил имеющиеся широкие возможности сотрудничества в области туризма и образования.

Во время беседы посол рассказал об осуществляемых в Казахстане политических и экономических преобразованиях, подготовке к Международной выставке «ЭКСПО-2017», деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.





С. Нуртаев проинформировал собеседника о предпринимаемых в Казахстане мерах по диверсификации экономики на основе программы «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, проводимой работе по совершенствованию инвестиционного климата, проведении процесса приватизации. Посол также рассказал о международных миротворческих инициативах Казахстана.

В свою очередь, Мари-Луиз Колейро Прека пожелала дальнейшего укрепления двустороннего казахстанско-мальтийского сотрудничества, обозначила готовность Мальты всесторонне развивать взаимодействие с Казахстаном во всех сферах и, в качестве Президента страны – действующего председателя Совета Европейского союза (январь-июнь 2017 года), отметила важность развития отношений по линии Казахстан – ЕС.