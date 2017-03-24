Постпред Сирии рассказал о боевиках, участвовавших в переговорах в Астане

По его словам, все группировки, которые воюют сегодня в пригороде Хамы, контролируются турецкими спецслужбами.

Группировки, участвовавшие в переговорах по Сирии в Астане, имеют отношение к наблюдающейся сейчас эскалации ситуации в Сирии, заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари. Об это пишет РИА Новости.

"Участники и боевики в этот раз являются представителями "Ан-Нусры"* и "Джейш аль-Ислам". Эти фракции воюют с сирийской армией и сами с собой…. Но те, кто еще вчера воевал между собой, стали союзниками сегодня", — сказал он.

Джаафари напомнил, что Ан-Нусра находится в списке террористических организаций ООН. И все, кто поддерживают их, могут рассматриваться как "пособники терроризма".

По его словам, все группировки, которые воюют сегодня в пригороде Хамы, контролируются турецкими спецслужбами.

"Ясно, что участники атак и боевики Нусры в Хаме и пригороде Дамаска были также участниками встрече в Астане", — добавил он.

Фото © Sputnik/ Болат Шайхинов