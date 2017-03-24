Аким СКО Кумар Аксакалов и вице-министр МВД РК Юрий Ильин проверили подготовку к паводку

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область вице-министр МВД РК Юрий Ильин и глава региона Кумар Аксакалов совершили облет территории области, подверженной паводку. Были осмотрены русла реки Ишим, а также населенные пункты районов - Тайыншинского, Аккайынского, Есильского, Кызылжарского, Шал акына, где существует угроза подтопления.

Облет начался с Тайыншинского района, наиболее пострадавшего от весенней стихии прошлого года. В пути был проведён визуальный осмотр города Тайынша и сёл, ранее подвергшихся паводку, была проведена оценка обстановки и результатов работы местных исполнительных органов, служб гражданской защиты по предупреждению ЧС, минимизации ущерба от предстоящего паводка и обеспечению безопасности населения.

«В зоне возможного подтопления находятся по области 95 населённых пункта. Подготовлены, прежде всего, более тысячи единиц всевозможной спецтехники, инертные материалы, расчищены направления возможного схода и направления воды, водопропускные сооружения все расчищены, вывоз снега идёт днём и ночью», - в ходе облета прокомментировал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.





По словам специалистов, наибольшее опасение вызывает озеро Большой Тарангул. Существует риск, что талая вода из водоема может подтопить сёла, и как следствие размыть железнодорожные пути и автодороги. Решить проблему планируют – возведением гидротехнического сооружения.

«Акиматом выделены средства, прежде всего, на разработку ПСД для строительства гидротехнического сооружения. Сейчас прокладываются две дополнительные нитки, так называемого «сифонного сброса», который позволит несколько уменьшить объём воды в самом озере Тарангул. Также необходимо, наверное, проводить работы по очистке канала, который был построен ещё в советские времена для того, чтобы не допускать перелива через республиканскую трассу, которая идёт на Петропавловск», - рассказал Юрий Ильин.

В городе Сергеевка района Шал акына вице-министр МВД и глава региона посетили гидроузел. О проведённых противопаводковых мероприятиях здесь рассказал аким района Шал акына Ербол Сагдиев. Также Кумар Аксакалов и Юрий Ильин оценили готовность районного отряда экстренного реагирования к действиям при возникновении ЧС в весенний период.

Следуя по маршруту, направляясь вдоль реки Ишим, экипаж произвёл визуальный осмотр её русла, где в паводковый период существует угроза подтоплений низкорасположенных участков нескольких населённых пунктов. После прибытия в Петропавловск Юрий Ильин и Кумар Иргибаев ознакомились с дамбой в поселке Кожевенный, поселком Заречный, а также с работой Петропавловского гидроузла.

О том, как готовится к паводку Петропавловск, рассказал аким города Марат Тасмаганбетов. Он сообщил, что в поселке Кожевенный проведена реконструкция 883 метра ограждающей дамбы, что позволило защитить население поселка численностью 1 802 человека. Также сегодня уже разработаны планы по эвакуации людей и сельхозживотных в случае подтопления.

Подводя итоги, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов акцентировал внимание на своевременном проведении подготовительных работ.





«Мы сегодня облетели почти половину области, снега еще достаточно много. По большому счету мы сейчас готовы для принятия большой воды. Температурный режим складывается пока нормально - днем тает, вечером замерзает. Долгосрочный прогноз различный, где-то тепло, где-то похолодание. Самое главное мы сейчас должны вывезти максимальное количество снега из населенных пунктов, из города, поэтому работа поставлена в 2 смены. Очень важно, чтобы граждане, владельцы домов также приняли сами активное участие в этом. Городские власти готовы предоставить транспорт, а люди должны постараться возле своих домов, во дворах и на территориях, прилегающих к домовладению, вывезти снег самостоятельно. Я думаю, что совсем рассчитывать на государство, это будет не совсем правильно. Мы должны быть готовы к любой ситуации, то есть технически, кадрово – это самое главное. Средства у нас есть деньги мы зарезервировали на всякий случай, люди оповещены», - резюмировал Кумар Аксакалов.





В свою очередь заместитель министра МВД РК Юрий Ильин рассказал, что запасы водоемов региона позволяют безболезненно принять водные ресурсы, которые скопились в виде снега.

«На средства, которые выделяли в прошлом году за счет республиканского бюджета построено дополнительно гидротехнические сооружения в виде дамб и приведена в порядок инфраструктура. Надеемся, что этот год пройдет с меньшими затратами прежде всего для бюджета Северо-Казахстанской области, для республиканского бюджета. В случае, если будет осложнение обстановки, создана группировка силовых средств МВД, которая будет переброшена с других регионов для оказания помощи Северо-Казахстанской области. Основная задача - это своевременное оповещение населения о возможной угрозе и заблаговременная эвакуация населения из возможных зон», - сказал вице-министр.



