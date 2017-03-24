Пожилой житель Актау выкладывал интимные фото внучки на порносайтах

Мужчина работал охранником в одном из торговых центров Актау.

В Актау 62-летний мужчина фотографировал внучку и выкладывал фото на порносайтах. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних). Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

По словам жительницы Актау, знакомой с семьей, мужчина увлекался фотографией, он выкладывал фото интимного характера своей внучки на порносайтах.

- Его задержали на работе. Мужчина работал охранником в одном из торговых центров Актау, - рассказала знакомая семьи пострадавшей девочки.

В Актау это не первый случай. Напомним, что в феврале нынешнего года задержали мужчину по подозрению в развращении малолетней племянницы.

В начале марта в Мангистау вынесли приговор 69-летнему водителю школьного автобуса за развращение ученицы. Водителя приговорили в 5 годам лишения свободы.