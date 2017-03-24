 
Облачно
13°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 29%

Давление: 702 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.30

24 марта 

Курс НБРК

316.56

+ 1.01

АЛМАТЫ

Покупка

316.70

Продажа

317.30

АСТАНА

Покупка

315.00

Продажа

316.70

Подробнее
343.50

24 марта 

Курс НБРК

342.14

+ 3.21

АЛМАТЫ

Покупка

342.00

Продажа

343.50

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

343.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев принял участие в праздновании Наурыз мейрамы

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в праздновании Наурыз мейрмы в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении на велотреке «Сарыарка» Глава государства поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, подчеркнув традицию соотечественников встречать его в теплом кругу родных и друзей.

Президент Казахстана отметил, что Наурыз мейрамы является самым любимым и долгожданным праздником в народе, который имеет тысячелетнюю историю и отмечается вне этнических или религиозных предпочтений.

Вместе с этим, Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что Наурыз - это символ доверия, дружбы, братства и стабильности нашей страны.

- В этом году мы встречаем Наурыз с особенным настроением. Казахстан начал серьезное обновление. Я объявил о программе Третьей модернизации, в рамках которой предусматриваются реформы политической и экономической систем. Мы внесли важные поправки в Конституцию, улучшающие государственное управление. Станут крепче гарантии нашей Независимости, упрочатся единство и согласие. Это позволит уверенно смотреть в будущее и преодолевать вызовы современного развития мира. У всех преобразований в Казахстане одна цель - чтобы в каждом доме, в каждой семье, под каждым шаныраком было изобилие и стабильность. Чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей страны, воспитывать своих детей и с радостью встречать новый день. Это достигается трудом, который обеспечивается государством, - сказал Глава государства.

Выступая перед участниками мероприятия, Президент Казахстана подчеркнул особое значение весеннего равноденствия во всем мире, знаменующего собой обновление и единение людей между собой и природой.

- Радость в эти дни вселяется в души людей. В дни праздника люди заходят друг к другу в гости, прощают старые обиды и желают ближним благополучия и счастья. Наурыз напоминает нам о важности таких вечных ценностей, как милосердие и взаимовыручка, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В завершение своей речи Глава государства еще раз поздравил всех с праздником Наурыз, пожелав счастья, добра и процветания.

Также Президент Казахстана посетил этноаул, расположенный рядом с ТРЦ «Хан Шатыр», где были организованы выставка национальных изделий и спортивные состязания.

 

24 марта 2017, 09:52
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код