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Новости за сегодня

Список некачественной продукции будет опубликован на новом казахстанском сайте

 

Рейтинг Национального общества по защите прав потребителей «Сапа» поможет определить качественные и безопасные продукты, сообщает Казинформ.

Как сообщает Комитет по защите прав потребителей, на новом информационном ресурсе oo-sapa.kz, посвященном защите прав потребителей, разместят перечень некачественной продукции с указанием причины несоответствия. В данный момент интернет-сайт находится в разработке.

Стоит отметить, в то же время при проведении мониторинга безопасности выявлены и качественные товары. Так как казахстанский рынок представлен слишком большим обилием продукции, охватить его полностью пока не представляется возможным. Но в дальнейшем «Сапа» планирует и перепроверять качество уже исследованных товаров, и тестировать то, что будут выбирать сами потребители.

 

24 марта 2017, 09:43
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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