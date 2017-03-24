Питт и Джоли помирились

Самая красивая пара Голливуда, Анджелина Джоли и Бред Питт, которая распалась в прошлом году, помирилась и начала общаться. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на People.

По данным издания, актеры смогли договориться и теперь общаются «по-дружески». Портал уточняет, что бывшие супруги собираются передать своим детям семейное предприятие.

Бред Питт, пройдя череду скандалов, интриг и расследований, теперь чувствует себя почти счастливым. Любимчик всех женщин мира испытал облегчение после того, как их с Джоли «грязное белье» перестали полоскать все кому не лень.

Спикер издания подчеркнул, что тяжелые времена для пары остались позади.

Ранее Анджелина Джоли в беседе с ведущим британского телеканала ВВС сказала, что они с Бредом Питтом всегда будут семьей.

Актеры были семьей больше десяти лет. В 2014 году они официально оформили свои отношения. Пара растила шестерых детей – троих родных и троих усыновленных. 19 сентября 2016 года Джоли неожиданно для всех подала документы на развод. Актриса обвинила мужа в насилии над детьми. Питт якобы накричал на их приемного сына Мэддокса в самолете.