В Актау задержали подозреваемых в 35 автокражах

Разбивали стёкла бесшумно, потому что делали это с помощью керамических деталей от автомобильных свечей.

Троих жителей Актау, подозреваемых в 35 автомобильных кражах, задержали сотрудники криминальной полиции УВД Актау. Мужчины разбивали стекла дверей автомашин и забирали из салонов оставленные там вещи. Об этом рассказал Сымбат Саудабаев, начальник отдела криминальной полиции УВД Актау, пишет "Лада".

Во время оперативно-розыскных мероприятий, как рассказал Сымбат Саудабаев, сотрудники криминальной полиции УВД Актау возле 14 дома в 9 микрорайоне 20 марта примерно в 04:00 задержали троих мужчин европейской национальности.

- Двое из них, граждане К. и В. - 1995 года рождения, третий - гражданин П. - 1996 года рождения. Гражданин П. ранее судим за кражи, также он состоит на учёте в наркологическом диспансере. Все трое сознались в преступлениях. В общем на троих у них совершено 35 автомобильных краж. Разбивали стёкла бесшумно, потому что делали это с помощью керамических деталей от автомобильных свечей. Эти детали они с размаху кидали в стёкла пассажирских дверей, в результате чего стекло начинало рассыпаться, - рассказал начальник отдела криминальной полиции УВД Актау.

По данным фактам ведётся досудебное расследование по статьям 188 и 202 УК РК. На данный момент трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

В ночь на 12 марта в 7 микрорайоне разбитыми оказались стекла семи автомобилей.

В ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одного в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой за период с 26 по 28 февраля.

Ранее в Актау злоумышленники разбили стекла более 10 автомобилей в 28 микрорайоне.

В полиции сообщали, что подозреваемого задержали. Им оказался житель Мунайлинского района 1997 года рождения. Он дал признательные показания по пяти инцидентам.

На фото: Сымбат Саудабаев. Начальник отдела криминальной полиции УВД Актау. Фото автора



