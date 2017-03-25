Генпрокуратура РК извинилась за "нелогичные требования"

Глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин сообщил, что записаться на прием в ведомство станет легче, процесс будет организован «для людей», а изменения произойдут во всех прокуратурах. Об этом Мусин написал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

"Пройти через Бюро пропусков любого государственного органа, это такой унизительный процесс...

Стоишь в очереди, татешка перед твоим лицом может закрыть окошко... все же знают, да и мне самому не раз приходилось стоять и ждать, пока позвонят в бюро пропусков и закажут тебе пропуск, потом пока эта татешка выпишет этот пропуск, попивая чай... и потом самое тяжкое - надо ждать пока кто-то соизволит спуститься, чтобы сопроводить тебя до кабинета Начальника... в Генеральной Прокуратуре этот процесс был ни чем не легче, если не сложнее...

Так вот, мы начали с бюро пропусков Генеральной прокуратуры РК.

На выходных начали сносить стены и оказалось, что в Бюро пропусков, в котором изначально говорили, что нет места, общая площадь 140 квадратов!!! Теперь весь процесс будет организован для ЛЮДЕЙ! Просторный холл, водичка, электронная очередь и безбарьерное обслуживание. Также будут выделены люди (по договору), которые будут находиться постоянно в бюро пропусков для сопровождения в нужные кабинеты (чтобы люди не простаивали в ожидании, и госслужащие, которым некогда постоянно ходить между Бюро и кабинетами, не теряли время, за которое платят налогоплательщики...)

И ещё!

Там же будут организованы три стеклянных кабинета, где будут, ПОСТОЯННО, принимать граждан, по их вопросам, компетентные люди!

И все это, только начало, и эти изменения в скором времени произойдут во всех прокуратурах.

Теперь, про процесс записи на приём к Прокурорам, про который написал Джохар Утебеков, когда его для записи на личный приём к Прокурору, попросили прийти сначала ножками в Прокуратуру, чтобы просто записаться... а ведь ещё не известно - примут ли... Генеральный как только прочитал доведённую до него информацию, сразу поручил отменить подобные, не логичные требования, и в скором времени вам будет предоставлен новый формат обслуживания и записи на прием.

В свою очередь, Мы хотели бы, от имени Генеральной Прокуратуры РК, принести извинения за данный приказ.

Спасибо за Ваше участие в улучшении нашей деятельности!

Признаю, что это можно было сделать давно, но лучше поздно чем никогда! Перемены начались, и точно дойдут до каждой прокуратуры.

P.S. С первых чисел апреля уже будет функционировать бюро пропусков в новом формате, но в течении недели будут дорабатываться мелочи... поэтому не судите строго!"

Ранее адвокат Джохар Утебеков в своем Facebook пожаловался на трудности при попытке записаться на прием к новому прокурору Алматы.