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В Семее водители автобусов бросили маршруты, требуя повысить тарифы

25 марта 2017, 00:56

Прождав несколько часов, горожанам пришлось пересаживаться на такси.


Пользователи в соцсетях активно обсуждают столпотворение пассажиров на остановках города, передает «Хабар 24».

Все из-за того, что вечером 24 марта некоторые городские автобусы внезапно сошли с маршрутной линии. Прождав несколько часов, горожанам пришлось пересаживаться на такси.

Перевозчики Семея еще в феврале грозились сократить график движения своих маршрутов до 19 часов, объясняя, что нынешний тариф в размере 60 тенге убыточный. Однако власти не дали согласия на повышение стоимости проезда, требуя предоставить им все расчеты, чтобы определить усредненный размер тарифа.

На встрече с перевозчиками выяснилось, что у руководителей автопарков нет никаких подтверждающих документов. Акимат тогда решил привлечь к этой работе одну из компаний, чтобы получить всю объективную информацию.

Между тем в городской прокуратуре сообщили, что держат данный вопрос на контроле и уже 25 марта состоится встреча с перевозчиками города.


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