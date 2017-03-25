МАК опубликовал предварительный отчет о крушении Boeing под Бишкеком

Как следует из отчета, катастрофа произошла перед тем, как капитан судна дал команду об уходе на второй круг.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о крушении грузового Boeing под Бишкеком, в результате которого погибли 39 человек, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт комитета.

Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию фактическую информацию, результаты законченных исследований, а также оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов.

Как следует из отчета, катастрофа произошла перед тем, как капитан судна дал команду об уходе на второй круг. Включение режима ухода привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с "незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями". Первое касание земли произошло на расстоянии 930 метров от посадочной полосы. В результате столкновения самолет полностью разрушился, значительная часть конструкции впоследствии была уничтожена пожаром.

Тем временем комиссия по расследованию продолжает свою работу. Проведен облет летающей лабораторией радиотехнической системы захода на посадку (ILS) аэродрома «Манас» по специально разработанной программе, согласованной со всеми государствами, принимающими участие в расследовании. Результаты облета анализируются комиссией по расследованию совместно с данными объективного контроля работы агрегатов системы ILS в день авиационного происшествия.

Комиссия проводит анализ летной и технической документации, имеющей отношение к авиационному происшествию, а также записей бортовых и наземных средств объективного контроля. Для проведения специальных исследований в Национальный комитет по безопасности на транспорте США направлен блок бортового компьютера управления полетом, найденный на месте авиационного происшествия. По завершении работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия.

16 января Boeing потерпел крушение в поселке Дача-Суу, недалеко от бишкекского аэропорта «Манас». Борт следовал из Гонконга в Стамбул. Погибли 38 человек, включая членов экипажа, еще 15 человек госпитализированы с различными травмами. В результате падения лайнера полностью или частично разрушены более 30 одноэтажных жилых домов. Добавим, найденные бортовые самописцы расшифрованы в Москве. Согласно данным радиообмена, при заходе на посадку пилоты запросили данные о погоде и ответили, что они ее приняли.