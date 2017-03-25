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В ДТП в Алматы полуторагодовалый малыш получил переломы ног

25 марта 2017, 01:37

Один из водителей не уступил дорогу, а второй оказался в состоянии алкогольного опьянения.


Вечером 24 марта в Алматы произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое - маленькие дети, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло на проспекте Рыскулова. Автомобиль Mercedes ехал в восточном направлении. На развороте он начал совершать левый поворот в сторону поселка Кайрат. В тот момент, когда водитель надавил на газ, в иномарку врезалась "Лада" 14 модели, которая двигалась по Рыскулова на запад, ее мужчина за рулем "Мерседеса" не пропустил.

В результате мощного столкновения Mercedes откинуло на 10 метров. Он чудом не улетел в Большой Алматинский канал.

В результате ДТП пострадали четыре человека: пассажир "Лады" и трое пассажиров Mercedes - это женщина и двое детей. Одному из них 1,5 года, второму - три. Женщина и полуторагодовалый ребенок получили переломы ног. Их госпитализировали в экстренном порядке.

По словам очевидцев, водитель "Лады" был пьян. Хоть он и не был виновником аварии, но поскольку он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, его задержали, чтобы он не скрылся с места ДТП.



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