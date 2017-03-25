17-летняя шведка рассердила австралийцев

17-летняя Шелли Флорид из Стокгольма изложила в Facebook собственную теорию, согласно которой Австралия является вымышленным материком и государством.





В сети оценили оригинальность теории: за три дня постом поделилось около 20 тысяч пользователей. Запись вызвала бурное обсуждение, под ней появилось свыше 45 тысяч комментариев.





Австралия — мистификация, выдуманная Британией, чтобы убедить людей в том, что Британская империя во времена колонизации переместила туда своих заключенных, считает подросток. На самом же деле всех преступников сбросили с кораблей в воду и они утонули. «Это прикрытие для одного из самых грандиозных массовых убийств в истории, сделанных одной из самых выдающихся империй», — приходит к выводу Флорид.





Все доказательства существования Австралии автор теории назвала сфабрикованными ведущими правительствами мира. Друг из Австралии, по ее словам, наверняка является актером или персонажем, созданным с помощью компьютерной графики. Заблуждаются и те, кто думает, что бывал в этой стране. На самом деле пилоты самолетов завозят туристов на острова Южной Америки, где актеры играют австралийцев, указывает девушка.





Конспирологическая теория подростка рассмешила ее соотечественников и рассердила самих австралийцев. В комментариях под постом они всерьез пытаются доказать, что их страна реальна. На это девушка опубликовала доказательство — карту мира без Австралии, чем еще больше взбесила жителей этой страны. Впоследствии она призналась в Facebook, что не ожидала, что кто-то всерьез воспримет написанное ею и тем более, что история вызовет такой ажиотаж.







