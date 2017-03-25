Частные самолёты, Rolls-Royce и Chanel: как живёт внебрачная дочь Марата Сафина

Мало кто среди поклонников титулованного российского теннисиста знает, что у Марата Сафина подрастает дочь, которую ему родила возлюбленная — Валерия Якубовская. Рождение девочки 11 лет назад не пробудило в спортсмене отцовских чувств: теннисист принял дочь, но отказался принимать участие в её воспитании, пишет Рождение девочки 11 лет назад не пробудило в спортсмене отцовских чувств: теннисист принял дочь, но отказался принимать участие в её воспитании, пишет Life





Впрочем, равнодушие родного отца не помешало Еве расти в любви и заботе: девочка носит фамилию отчима — миллионера Дмитрия Якубовского, который не отказывает любимой падчерице ни в чём. К слову, мать Евы стала 11-й супругой Дмитрия Якубовского. После развода с ней миллионер женился на Ксении Лукаш, а затем снова на Валерии. Таким образом, Валерия теперь является 13-й женой бизнесмена.









Из Барвихи в элитную московскую школу 11-летнюю Еву с красным портфелем Dolce & Gabbana в руках отвозят Rolls-Royce и Maybach, а среди подружек и детей друзей своих родителей девочка считается иконой стиля: модный полупучок на золотистых волосах, юбка в клетку Chanel и пышные платья из последних коллекций Dolce & Gabbana. После уроков дочь Марата Сафина занимается теннисом, а затем проводит досуг в компании другой "золотой" наследницы — Тони Худяковой, дочери продюсера Павла Худякова.









Стоит в школе прозвенеть последнему перед каникулами звонку, Еву уже поджидает в столичном аэропорту Внуково-3 частный самолёт, доставляющий падчерицу Дмитрия Якубовского на лучшие курорты мира — чаще всего на Мальдивы и итальянскую Сардинию.



