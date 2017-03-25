Лондонский террорист воспользовался WhatsApp за минуту до атаки

В "окне" мессенджера указывается, что он пользовался им в среду в 14.37. Начал атаку Масуд в 14.38.

Британская полиция собрала первую информацию о Халиде Масуде, устроившем теракт в центре Лондона в среду. К вечеру пятницы стало известно, что ночь накануне атаки Масуд провел в Брайтоне на юге Англии, в гостинице шутил с постояльцами, в Лондон приехал на арендованной машине и за минуту до теракта воспользовался мессенджером Whatsapp, передает передает РИА Новости





Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, он был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.





Тысячи улик





Полиция до настоящего времени продолжает обыски домов и квартир подозреваемых в связях с террористом. По словам главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марка Роули, на данный момент сотрудники правоохранительных органов обыскали 16 объектов недвижимости, забрав для экспертизы 2700 наименований улик.





Также полиция уже успела получить информацию от 3,5 тысячи свидетелей, в том числе фотографии. Были и опубликованы фотоснимки самого Масуда.





В четверг прошел обыск в доме родителей "лондонского террориста" в Уэльсе, однако те заявили следствию, что не поддерживали связь с сыном последние 20 лет. Всю первую половину дня пятницы следователи изучали номер в гостинице Preston Park Hotel в Брайтоне, где останавливался террорист, и общались с персоналом гостиницы.





По словам менеджера отеля, Масуд казался обычным постояльцем, он общался с персоналом, шутил, улыбался и вел себя спокойно.





Другой свидетель, бизнесмен из Брайтона Майкл Петерсен, рассказал, что Халид был вежлив и учтив.





"Как вы можете предсказать, что кто-то может совершить такое? Не было ничего необычного в его поведении, ничего, что говорило о том, что стоит проявить осторожность в отношении этого человека. Он был спокоен… В его манерах не было ничего такого, что бы заставило меня почувствовать что-то странное", — рассказал Петерсен в интервью Би-би-си.





По его словам, он встретился с Масудом в холле гостиницы, в которую приехал в минувший вторник для деловой встречи.





"Он вел себя вежливо, улыбался. Я заметил его, когда он болтал с другим постояльцем", — добавил бизнесмен.





Загадки мессенджера и прошлое





Одним из главных вопросов для следствия остается круг контактов подозреваемого. Британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на собственный источник в полиции, что в найденном полицией смартфоне террориста есть свидетельства того, что он пользовался мессенджером буквально за минуту до теракта.





"Масуд пользовался Whatsapp за минуту до того, как он на автомобиле врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту. В "окне" мессенджера указывается, что он пользовался им в среду в 14.37. Начал атаку Масуд в 14.38… В настоящее время не ясно, устанавливал ли он с кем-то связь", — рассказал телеканал, продемонстрировав скриншот со смартфона.





"Вопрос в том, пытался ли кто-то связаться с ним, связывался ли он с кем-то, или просто удалял какую-либо группу или контакт человека из мессенджера. Мы этого не знаем, но полиция работает в этом направлении", — отмечает телеканал.





Также телеканал опубликовал школьную фотографию Масуда. На черно-белом снимке он стоит в группе из 20 подростков после занятия физкультурой в школе, рядом с ними стоит учитель. Среди школьников Масуд — единственный ребенок с темным цветом кожи. Телеканал сообщает, что это фото было сделано в средней школе для мальчиков в городе Танбридж-Уэллз в графстве Кент.





Позже британские СМИ со ссылкой на неназванных свидетелей сообщили, что в школьные годы Халид чувствовал "мягкие расистские настроения" по отношению к себе.





Полиция не прокомментировала РИА Новости данные СМИ о ходе расследования, сославшись на продолжающееся следствие.





Саудовский след





К вечеру пятницы стало известно, что Халид несколько раз был в Саудовской Аравии, в том числе по визе паломника, однако он не попадал под внимание спецслужб. С таким заявлением выступило посольство Саудовской Аравии в Лондоне.





Посольство сообщило, что Масуд работал в Саудовской Аравии учителем английского языка с ноября 2005 года по ноябрь 2006, а также с апреля 2008 по апрель 2009. Он находился в Саудовской Аравии по рабочей визе. В 2015 году он получил визу, позволяющую совершать паломничества, и находился в Саудовской Аравии с 3 по 8 марта.





"Во время нахождения в Саудовской Аравии Халид Масуд не появлялся на радаре служб безопасности, у него нет криминальной истории в Королевстве Саудовская Аравия", — говорится в сообщении посольства.





Вместе с тем, британские СМИ приводят подробности пребывания Халида на Ближнем Востоке.





"Он провел несколько лет в Саудовской Аравии и работал учителем английского языка в главном управлении гражданской авиации в Джидде. Он прибыл в королевство, уже приняв ислам в Британии. Его описывают как человека, который не общался с другими учителями в Джидде, но как популярного среди студентов", — сообщает Би-би-си со ссылкой на собственные источники.





Последние данные





Поздним вечером пятницы полиция освободила из-под стражи шестерых задержанных ранее в связи с терактом в Лондоне. Как заявил Скотланд-Ярд, под стражей остаются четверо подозреваемых.





"Под стражей остаются: 58-летний мужчина, задержанный в четверг, 23 марта, в Бирмингеме, 27-летний мужчина, задержанный в четверг, 23 марта, в Бирмингеме, 35-летний мужчина, задержанный рано утром в пятницу в Манчестере, и 32-летняя женщина, задержанная утром в пятницу в Манчестере. Все они арестованы по подозрению в подготовке терактов", — говорится в заявлении полиции Лондона.



