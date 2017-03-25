Ангела Меркель признала ошибки ЕС

Среди просчетов она назвала непродуманность вопроса об укреплении открытых внешних границ, проблемы при введении евро, а также мигрантский кризис.

ЕС совершал ошибки, но наступило время закончить незавершенное, и для этого есть хорошая база. Об этом заявила в пятницу в интервью Первому каналу итальянского государственного телевидения канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывшая в Рим на торжества по поводу 60-летия подписания Римского договора, сообщает сообщает ТАСС





"Думаю, что мы далеко не все делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база", - сказала Меркель.





"Открывая внешние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", - отметила канцлер ФРГ.





По ее мнению, Европа сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, "когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей". "Мы должны гарантировать (такие условия), чтобы люди не бежали (из своих стран), разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе", - продолжила Меркель.





Она также вновь обозначила один из главных тезисов своей экономической политики: "Нам необходимо согласовать настоящие правила, и этого нельзя сделать без экономии".





Вера Щербакова.



