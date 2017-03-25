Крупнейший госбанк Германии ошибочно перевел почти шесть миллиардов долларов

Это произошло из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.

Крупнейший государственный банк Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) в феврале по ошибке перевел почти 6 миллиардов долларов на счета четырех банков, передает передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.





"Мы очень быстро обнаружили и устранили эту ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно", — говорится в заявлении банка. В нем подчеркивается, что банк сожалеет об этом инциденте, а причиной мог стать человеческий фактор.





По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, это произошло из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.





KfW — крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank. Его наблюдательный совет возглавляет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.



