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Крупнейший госбанк Германии ошибочно перевел почти шесть миллиардов долларов

25 марта 2017, 07:48

Это произошло из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.


Крупнейший государственный банк Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) в феврале по ошибке перевел почти 6 миллиардов долларов на счета четырех банков, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Мы очень быстро обнаружили и устранили эту ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно", — говорится в заявлении банка. В нем подчеркивается, что банк сожалеет об этом инциденте, а причиной мог стать человеческий фактор.

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, это произошло из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.

KfW — крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank. Его наблюдательный совет возглавляет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

Фото: РИА Новости. Михаил Кутузов.

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