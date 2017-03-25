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Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по борьбе с химическим терроризмом

25 марта 2017, 07:58

С подобной инициативой Россия и Китай выступали в 2016 году, но тогда проект не поддержали западные страны СБ.


Россия вновь внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по борьбе с попаданием химического оружия к террористам в Сирии и Ираке. Об этом сообщил журналистам заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передает РИА Новости.

Проект резолюции был распространен в пятницу в ходе заседания СБ ООН по ситуации в иракском Мосуле, инициированного Россией. Соавтором документа выступила делегация Китая. По словам Сафронкова, в ходе консультаций Россия заострила внимание на проблеме использования химического оружия террористами в Мосуле.

"Чтобы объединить Совет безопасности в совместной работе по противостоянию вызовам использования химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы распространили повторно вместе в Китаем тот же проект резолюции, который мы распространили ровно год назад", — сказал Сафронков.

С подобной инициативой Россия и Китай выступали в 2016 году, но тогда проект не поддержали западные страны СБ.

Сегодня такой документ, по словам Сафронкова, вновь актуален, так как ситуация с использованием химического оружия террористами на Ближнем Востоке деградирует. "Такая информация подтверждается многими западными авторитетными спецслужбами. Однако политическая установка в западных столицах, что химоружие использовалось якобы только режимом в Дамаске, не позволяет сосредоточиться на реальных вызовах, когда террористы приобретают все возможности для налаживания производства и последующего использования химического оружия", — сказал российский дипломат.

Новый проект учитывает результаты работы совместного механизма расследования случаев применения химических веществ в качестве оружия в Сирии. В конце 2016 года СБ ООН продлил мандат этого механизма, позволив распространить его работу на другие страны. "Мы предлагаем задействовать совместный механизм расследования", — заявил Сафронков.

"Надо переходить к серьезной работе, построенной на профессиональных фактах. Профессионалы доказывают, что химический терроризм на пространстве Ближнего Востока — это реальная угроза", — продолжил российский дипломат.

От также категорически отверг возможную интерпретацию западными членами СБ этой инициативы как идущей вразрез с интересами Ирака. "Мы иракским друзьям постоянно объясняем, и они это понимают, что это не направлено против (их) интересов. Это направлено на то, чтобы помочь иракскому правительству эффективно одолеть этот вызов", — сказал Сафронков. По его словам, "реакция на это западных партнеров была в целом сбалансированная".

Ольга Денисова.

Фото: REUTERS/ Abo Alnour Alhaji.

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