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В Китае восемь человек погибли при аварии на шахте

25 марта 2017, 08:54

В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.


Жертвами аварии на шахте в китайской провинции Хэнань стали восемь человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел утром в пятницу на шахте города Линбао. В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.

Удалось поднять на поверхность десять человек, которые были доставлены в больницу, однако один из пострадавших скончался. Позднее в шахте удалось обнаружить тела еще семи жертв аварии. Один человек числится пропавшим.

Причины аварии выясняются. Как передает Синьхуа, перед аварией на шахте появились испарения неизвестного происхождения и возникла угроза взрыва.

Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.

Фото: Иван Булатов.

Фото: AP Photo/ Xinhua/Tang Yi.

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