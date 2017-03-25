В Китае восемь человек погибли при аварии на шахте

В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.

Жертвами аварии на шахте в китайской провинции Хэнань стали восемь человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости





Инцидент произошел утром в пятницу на шахте города Линбао. В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.





Удалось поднять на поверхность десять человек, которые были доставлены в больницу, однако один из пострадавших скончался. Позднее в шахте удалось обнаружить тела еще семи жертв аварии. Один человек числится пропавшим.





Причины аварии выясняются. Как передает Синьхуа, перед аварией на шахте появились испарения неизвестного происхождения и возникла угроза взрыва.





Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.





Фото: Иван Булатов.



