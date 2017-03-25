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Новости за сегодня

Назначен руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области

 

Руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Канат Тосекбаев, сообщает пресс-служба акима ЗКО.

Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич на конкурсной основе и по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан назначен руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Тосекбаеву Канату 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет (2005 г.), Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак» (2008 г.). Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировки в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения.

Трудовую деятельность начал фельдшером скорой медицинской помощи.

2008-2009 гг. - советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана; 2009-2010гг. - ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана; 2010-2013 гг. - главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана; 2013 -2015 гг. - руководитель «Санаторий Алматы». С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.

 

25 марта 2017, 09:04
Источник, интернет-ресурс: Западно-Казахстанского областного акимата

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