Как «Мирзиёевская оттепель» отразится на взаимоотношениях Казахстана и Узбекистана
25 марта 2017, 09:20
Приход Мирзиёева на пост главы республики внес крупные изменения во внутреннюю политику страны. Нововведения во внешнюю политику страны важны для Казахстана.
Вот уже 25 лет между Казахстаном и Узбекистаном действуют дипломатические отношения на двустороннем уровне. 19 лет исполняется Договору о вечной дружбе между республиками.
Отношения между Нурсултаном Назарбаевым и Исламом Каримовым были основаны не только на взаимовыгодном сотрудничестве, но и на многолетней дружбе. После смерти первого президента Узбекистана изменения происходят не только внутри страны, меняется и внешняя политика государства.
Приход Мирзиёева на пост главы республики внес крупные изменения во внутреннюю политику страны. Нововведения во внешнюю политику страны важны для Казахстана. На протяжении многолетней дружбы спорные вопросы возникали в приграничных районах республик из-за водного и энергетического дисбаланса. О чем договорились президенты на состоявшейся встрече? И какие изменения ждут товарооборот между странами к 2020 году? Как распределятся ресурсы между странами? И почему этот визит Мирзиёев назвал «историческим»? Смотрите в воскресном выпуске передачи «Аналитика» на Первом канале Евразия, в 20:00.
Фото: пресс-служба Акорды.
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