40 победителей детского международного фестиваля, прошедшего в Актобе, примут участие в ЭКСПО

Международный конкурс детского и юношеского творчества проходил в Актобе в течение двух дней. Его участниками стали более 800 юных исполнителей из России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана в возрасте от 7 до 16 лет.





Участники состязались в 8-ми номинациях.





Церемония награждения победителей прошла с участием акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева. Глава области пожелал юным участникам дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях.





-Искусство играет в жизни человека большую роль. Оно придает энергию, дает возможность отдохнуть и приобщиться к прекрасному. Благодаря искусству о нас узнают в других странах, это придает государству дополнительный авторитет и имидж, - сказал Бердыбек Сапарбаев, и в качестве примера привел актюбинского исполнителя Димаша Кудайбергенова, благодаря творчеству которого о Казахстане узнали миллионы зрителей из других стран.





В числе лучших более 130 участников. 40 из них - обладатели первых мест и гран-при, смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Акбобек-восток» и съездить на международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017» в Астану за счет организаторов фестиваля.



